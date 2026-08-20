Twórczyni OnlyFans w kampanii o Powstaniu. „Sufit nie spadł na głowę?”

Kontrowersje wywołała kampania Stowarzyszenia Warszawa44 przygotowana z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizacja publikuje na Instagramie zdjęcia osób w okolicznościowych koszulkach, przedstawiając je jako „Ambasadorów pamięci”. Akcja ma łączyć różne środowiska i pokolenia wokół pamięci o bohaterach z 1944 r. Jedną z jej twarzy została Monika Laskowska, występująca w sieci jako „MonaLisa”. Influencerka jest kojarzona z działalnością na płatnej platformie dla dorosłych OnlyFans.

Gwiazda OnlyFans w kampanii o Powstaniu. „Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?”

Na udział Laskowskiej w kampanii zwrócił uwagę Sebastian Meitz z Instytutu Sobieskiego. W swoim wpisie oznaczył Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szefową resortu Martę Cienkowską.

„Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł ‘Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego’ w ramach działu ‘kultura’ czy może ‘dziedzictwo narodowe’? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę?” – napisał Meitz na platformie X.

Burza w sieci po kampanii Warszawa44

Wpis wywołał falę komentarzy przedstawicieli mediów i polityki. Dziennikarz Wirtualnej Polski Piotr Mieśnik ocenił, że osoba prowadząca profil na OnlyFans może być patriotką, zakwestionował jednak jej udział w akcji finansowanej ze środków publicznych.

Radny Olsztyna Marcin Możdżonek skomentował sprawę słowami: „No ludzie kochani”. Dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart ironizowała, że organizatorzy chcą docierać z patriotycznym przekazem „głębiej”. Anna Kwiecień ze stowarzyszenia Rozwój Plus napisała natomiast: „Jaka Minister takie autorytety…”.

Projekt otrzymał wsparcie z programu „Patriotyzm Jutra”

Emocje wzbudził przede wszystkim oficjalny charakter kampanii i jej powiązanie z instytucjami publicznymi. Stowarzyszenie Warszawa44 zostało formalnie zarejestrowane w 2024 r., choć jego członkowie już wcześniej angażowali się w popularyzowanie historii Powstania Warszawskiego.

Organizacja deklaruje współpracę m.in. z muzeami, Warszawskim Urzędem Wojewódzkim, stołecznym ratuszem oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt otrzymał także wsparcie w ramach programu dotacyjnego „Patriotyzm Jutra”, realizowanego przez Muzeum Historii Polski.

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