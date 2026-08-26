Niepokojące doniesienia o numerze 112. Jest apel do premiera

Na Podlasiu znajduje się powiat sokólski, który graniczy bezpośrednio z Białorusią – konkretnie z obwodem grodzieńskim. Lokalny samorząd jest zagrożony ewentualną prowokacją ze strony Moskwy – o której informował m.in. „The Telegraph”, a wcześniej także dziennik „The Guardian”. Miałoby do niego dość w ciągu najbliższych miesięcy – podawały media na przełomie czerwca i lipca tego roku. Nie tylko Polska, ale także inne kraje w Europie Północnej i Wschodniej mogą być na celowniku Rosjan.

Na ostatniej – wtorkowej – sesji radni z Powiatu Sokólskiego zaapelowali do premiera Donalda Tuska „o pilne wzmocnienie systemu łączności GSM [jeden ze standardów telefonii komórkowej – przyp. red.] i zapewnienie niezawodnej łączności alarmowej na obszarze przygranicznym” – ustalił Onet. Nie chodzi im jednak wyłącznie o zagrożenie prowokacją – problemy w tym obszarze mocno wpływają na ich codziennie życie.

Podlasie. Powiat sokólski ma problemy z łącznością. „Z komunikacją jest bardzo źle”

Jak podał portal, członkowie rady, której przewodniczącym jest Krzysztof Krasiński, zwracali uwagę na fakt, iż problemy występujące w obszarze łączności Global System for Mobile Communications mogą nieść dramatyczne skutki w sytuacjach kryzysowych – i nie chodzi tylko o możliwy wybuch konfliktu zbrojnego, ale także inne, podczas których wzywane są służby medyczne czy ratunkowe.

Samorząd przytaczał przykłady – w trakcie jednej z ostatnich akcji strażacy nie mogli się ze sobą komunikować, co było dużym utrudnieniem. – Tak nie powinno być – zaznaczył starosta Piotr Rećko.

Członek zarządu powiatu – Jerzy Białomyzy – podkreślał, że „bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sokólskiego zależy w dużej mierze od tego, czy będą w stanie skutecznie skomunikować”. – Niestety, na naszych terenach przygranicznych z komunikacją jest źle, nawet bardzo źle – wskazał. Z jego ustaleń wynika, że gdy osoby w potrzebie lub świadkowie jakiegoś zdarzenia wybierają ogólnopolski numer alarmowy, łączą się niekiedy z białoruskim operatorem.

„Polski sygnał nie powinien być dostępny na Białorusi”

Na słowa te zareagował Rećko, który przyznał, że gdy sam chciał wezwać pewnego razu służby, przebywając w Zubrzycy Wielkiej, ale jego połączenie ze 112 przekierowane zostało do obcego kraju. – Polski sygnał nie powinien być dostępny na Białorusi, a przede wszystkim białoruski sygnał nie powinien docierać na nasze terytorium – podkreślił.

Jak problem ten można byłoby rozwiązać? Według rady – poprzez zwiększenie mocy nadajników GSM na terytorium Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o sygnał z Białorusi, domagają się jego ograniczenia.

Czytaj też:

Szef CIA w Moskwie. Czego Amerykanie nie chcieli przekazać przez telefon? Czytaj też:

Polskiego posła zaproszono na święto Ukrainy. Józefaciuk: Odmówiłem