Tusk powiedział to wprost młodym. Zamiast gwizdów otrzymał owację

Podczas Campusu Polska Przyszłości Donald Tusk został zapytany o przedłużenie okresu bez podatku dochodowego dla młodych osób. Premier odpowiedział, że rząd nie planuje przygotowania takiego projektu. Nie oznacza to likwidacji obecnej ulgi. Zerowy PIT nadal przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie obejmuje m.in. przychody z pracy i umów zlecenia do 85 528 zł w roku podatkowym. Rozwiązanie wprowadzono w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy. Według przytaczanych danych co roku korzysta z niego około 2 mln osób.

Tusk spodziewał się gwizdów, został nagrodzony brawami

Premier spodziewał się, że jego odpowiedź spotka się z niezadowoleniem publiczności. – Teraz będą gwizdy – rozpoczął. Reakcja uczestników była jednak inna, a słowa szefa rządu nagrodzono aplauzem.

– Teraz będą gwizdy, bo rząd nie planuje przedłużenia tego okresu bezpodatkowego. Nie gniewajcie się, ale w czym sytuacja 26-latka, czy 26-latki jest trudniejsza niż 58-latki. Powiedzcie tak szczerze. Jeśli ktoś decyduje się wejść w życie zawodowe później, a nie wcześniej, nie od razu po studiach, albo przedłuża kształcenie w dobrym tego słowa znaczeniu, to jest ktoś dorosły i on musi umieć kalkulować, bo i tak ma pewien bonus – powiedział premier Tusk, a widownia zareagowała bardzo entuzjastycznie, oklaskując wypowiedź szefa rządu.

Tusk przekonywał również, że Polska ma relatywnie niskie podatki. Jak stwierdził, trudno byłoby na dłuższą metę utrzymać model, w którym „opieka socjalna jest szwedzka, a podatki irlandzkie”. Dodał, że w budżecie nie ma środków na rozszerzenie ulgi.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok

W piątek rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2027 rok. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że rząd prognozuje wzrost PKB na poziomie 3 proc. Według założeń inflacja ma wynieść średnio 2,8 proc. Ministerstwo spodziewa się także dalszego wzrostu wynagrodzeń i utrzymania dobrej sytuacji na rynku pracy. Domański podkreślił, że w 2023 roku polska gospodarka znajdowała się blisko stagnacji. Według ministra od pierwszego roku obecnych rządów tempo wzrostu utrzymuje się w okolicach 3 proc. lub powyżej tego poziomu.

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