Kuriozalna rozmowa wiceprezesa PiS z dziennikarzem TVN24. Komuś ewidentnie puściły nerwy

– Co państwo robili, gdy KNF ostrzegał ws. BitBay? Co robiła prokuratura, gdy państwo rządziliście, jak zaginął pan Suszek? Gdy nasz dziennikarz… – zapytał Mariusza Błaszczaka w poniedziałek 31 sierpnia reporter TVN24 Radomir Wit. – Wie pan, w pana stacji my mamy negatywną opinię, ale Donald Tusk pozytywną – rzucił wiceprezes PiS. – Gdzie ja pana zapytałem o jakąkolwiek stację? Gdzie w moim pytaniu to było umieszczone – zdziwił się dziennikarz.

Mariusz Błaszczak kluczył po pytaniach dziennikarza TVN24. Sprawa dotyczy BitBay i Sylwestra Suszka

– Ale ja wiem z jakiej pan jest stacji i oglądam czasami – powiedział Błaszczak. Wit podziękował politykowi, że ten go ogląda i zaapelował, aby „podarować sobie refleksje telewizyjne” i zaznaczył, że jego pytanie było związane z działaniem prokuratury. – Pan się dzieli swoimi refleksjami, a więc ja się dzielę moimi – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

W środę prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o zatrzymaniu trzech osób ws. Zondacrypto. Polsat News nieoficjalnie ustalił, że zatrzymano m.in. dwie kobiety w związku z zaginięciem Suszka, który zniknął w marcu 2022 r. Po kilku godzinach minister sprawiedliwości podkreślił na konferencji prasowej, że zatrzymani „zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka”.

Afera Zondacrypto. Nowe szczegóły ws. zatrzymań

Jak podał Onet ws. afery Zondacrypto zatrzymany i doprowadzony do prokuratury został inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Z kolei dwie wspomniane kobiety to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza z kobiet to była żona głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBay Mariana W. ps. „Maniek”. Druga to prawa ręka „Mańka” w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.

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