Żona posła PiS ma pracować w PKOl. Pytania o posadę pozostały bez odpowiedzi

Angelika Kanthak, żona posła PiS Jana Kanthaka, ma być zatrudniona w dziale marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego — ustalił portal Jawny Lublin. Redakcja twierdzi, że potwierdziła tę informację w trzech niezależnych źródłach. Nie wiadomo, kiedy Kanthak rozpoczęła pracę, na jakiej podstawie została zatrudniona, jaki jest zakres jej obowiązków ani ile zarabia. Jeden z informatorów serwisu przekazał, że pracuje głównie zdalnie.

Angelika Kanthak, wcześniej Lipa, była finalistką konkursu Miss Polonia. Studiowała produkcję medialną na UMCS, a następnie pracowała w TVP Lublin, gdzie prowadziła programy śniadaniowe i audycje plenerowe. Z Janem Kanthakiem pobrała się w 2024 r. w Kazimierzu Dolnym.

Angelika Kanthak zatrudniona po znajomości? Usunięty wpis partnera PKOl

Informacji o zatrudnieniu żony parlamentarzysty nie ma w oficjalnych materiałach PKOl. Dziennikarze odnaleźli jednak ślad w mediach społecznościowych firmy ATT Investments, będącej partnerem komitetu.

W usuniętym później wpisie, którego treść zachowała się w wynikach wyszukiwarki Google, firma dziękowała Angelice Lipie jako przedstawicielce PKOl. Według portalu publikacja mogła pochodzić z czerwca i dotyczyć pikniku olimpijskiego w Lublinie. Wydarzenie było częścią współpracy komitetu z samorządem województwa.

Dziennikarze wysłali pytania ws. żony posła PiS. Konta miały zostać zablokowane

Jawny Lublin próbował ustalić szczegóły współpracy. Pytania dotyczyły daty zatrudnienia, obowiązków, wynagrodzenia oraz tego, czy Angelika Kanthak nadal pracuje dla PKOl. Pierwszą wiadomość dziennikarze wysłali pod koniec sierpnia przez Messengera i Instagram. Jak relacjonuje portal, konto autora tekstu zostało później zablokowane. Redakcja ponowiła próbę kontaktu ze swojego oficjalnego profilu, który również miał zostać zablokowany.

Podobnie miało się stać z kontem Krzysztofa Jakubowskiego, prezesa Fundacji Wolności wydającej portal. Próbę kontaktu podjął on 1 września.

PKOl i Jan Kanthak bez odpowiedzi

Pytania zostały przesłane także do Jana Kanthaka oraz jego biura parlamentarnego. Do czasu publikacji poseł nie odpowiedział. Stanowiska nie przekazał również Polski Komitet Olimpijski. Tym samym informacje o warunkach zatrudnienia Angeliki Kanthak pozostają nieznane.

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