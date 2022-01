Granica polsko-białoruska. Nowe incydenty. Kirgijczyk przepłynął przez Bug

Na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do kolejnych prób jej nielegalnego przekroczenia. Jeden z migrantów zdecydował się przepłynąć Bug, by dostać się do Polski.

Choć od paru tygodni sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest nieco spokojniejsza, nadal dochodzi do prób nielegalnego przedostania się do Polski. O najnowszych tego typu incydentach poinformowała Straż Graniczna. W czwartek 6 stycznia do Polski usiłowało dostać się 18 osób. Ryzykowną próbę podjął obywatel Kirgistanu, który przepłynął stanowiący naturalną granicę Bug na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Janowie Podlaskim. W okolicach Czeremchy w nocy doszło do próby siłowego forsowania granicy. Uczestniczyło w niej około 35 osób. W stronę polskich patroli poleciały kamienie i gałęzie. Sytuację podsumował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. „Widzimy kolejne ataki organizowane przez służby białoruskie, podejmowane są próby szukania nowych miejsc, w których cudzoziemcy chcą przekraczać granicę Polski” - napisał Stanisław Żaryn. Granica polsko-białoruska. Powstaje stały płot Aby opanować kryzys na granicy z Białorusią, strona polska postanowiła postawić tam stałe ogrodzenie. Pod koniec października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o budowie zapory. W pierwszych dniach stycznia Straż Graniczna podpisała trzy umowy z wykonawcami instalacji. Bariera zostanie wybudowana na długości 186 km, a budowa zostanie podzielona na cztery odcinki, by przyspieszyć jej postawienie. Przęsła stalowe wykona konsorcjum trzech firm – POLIMEX MOSTOSTAL S.A., który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce Spółka z o.o. i Węglokoks S.A. Z kolei roboty budowlane zlecono dwóm wykonawcom – spółce akcyjnej BUDIMEX, oraz konsorcjum firm UNIBEP S.A. i BUDREX Spółka z o. o. Czytaj też:

