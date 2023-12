600 ton toksycznych odpadów z Białorusi. Transport wiedzie przez Polskę

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał zgodę, by do sierpnia 2024 roku przez Polskę przejechały ciężarówki transportujące odpady agrochemiczne (m.in. toksyczne i bardzo toksyczne środki ochrony roślin) – ustaliła redakcja RMF FM. Wnioskowała o to białoruska firma z Homla.

Ruszą z Białorusi. Końcowy przystanek to Francja

Mają one przejechać trasę z Białorusi do niewielkie miejscowości Salaise-Sur-Sanne w południowo-wschodniej części Francji – tam ma odebrać je firma, która zajmuje się przetwórstwem odpadów agrochemicznych. Jacek Ozdoba – były wiceszef resortu klimatu i środowiska – mówi dla RMF FM, że „Polska nie miała możliwości odmowy transportu”.

Chodzi o konwencję bazylejską. To umowa międzynarodowa, regulująca kwestię transportu i usuwania odpadów niebezpiecznych. Nazwa wzięła się od tego, że została sporządzona w Szwajcarii, w Bazylei – w 1989 roku. Ratyfikuje ją 190 państw, w tym Polska – od 1992 roku.

Transportem zajmie się polska, a nie białoruska firma

Warto dodać, że ciężarówki z Białorusi generalnie nie mają pozwolenia na wjazd do Polski, więc w pewnym sensie konwencja bazylejska umożliwia wyjątkowo ciężarówkom wstęp przez przejście graniczne w Kukurykach. Transporty ponadto wyjaśnia GIOŚ, nie będą realizowane przez firmę białoruską, ale Polską, z siedzibą w Warszawie. Jest ona wpisana do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Redakcja RMF FM ustaliła, że przez Polskę przejedzie 37 takich transportów. Muszą jednak zrobić to do sierpnia 2024 roku – do tego czasu wydano pozwolenie. Gdy ciężarówki pojawią się na granicy, będą każdorazowo dokładnie kontrolowane przez Krajową Administrację Skarbową. Potem, w zależności od sytuacji, w ramach rutynowych kontroli inspekcję ciężarówki przeprowadzi też ITD.

Chemikalia muszą być przewożone w specjalnych warunkach

Inspekcja Transportu Drogowego dodaje, że każdy planowany transport musi też widnieć w bazie Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). GIOŚ podaje, że jak na razie w związku z wydanym pozwoleniem nikt nie zgłaszał planowanego przewozu odpadów. Warto dodać, że chemikalia muszę też być transportowane w ściśle określonych warunkach. Mają być umieszczona w specjalnych bębnach, a także spięte ze sobą (w każdym takim pakiecie mają być 4 wspomniane pojemniki). Tak przygotowane będą układane na paletach.

RMF informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgodził się na przewóz towarów w taki właśnie sposób. Każdy transport musi spełniać warunki określone w umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR, sporządzonej w Szwajcarii, w Genewie w 1957 roku (ratyfikowanej przez Polskę w roku 1975). „Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim” – czytamy.

Droga prowadzi przez granicę polsko białoruską

Każdy transport będzie dokładnie kontrolowany. Jeśli kontrola nie wykaże nieprawidłowości, kierowca będzie kontynuował jazdę według trasy GIOŚ. Zaczyna się ona na granicy polsko-białoruskiej, w okolicy wsi Kukuryki (woj. lubelskie), a kończy się na dawnym przejściu granicznym z Niemcami w Jędrzychowicach (woj. dolnośląskie). Prowadzi m.in. przez Łódź.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie miał miejsce pierwszy, jak i kolejne transporty. Gdy jednak podjęta zostanie w tej sprawie decyzja, informacja pojawi się w systemie SENT. Będzie to 600 ton agrochemikaliów, które z Białorusi przez Polskę do Francji mogą zostać przetransportowane do sierpnia 2024 roku.

