Oto najlepsze teledyski XXI wieku. Zwyciężył „Bad Romance” Lady Gagi

W zestawieniu najlepszych teledysków XXI wieku magazynu „Billboard” królują utwory hip-hopowe i popowe. Krytycy zdecydowali, że miano najlepszego teledysku ostatnich 18 lat przypadnie do piosenki „Bad Romance” , hitu Lady Gagi z 2009 roku.

„Bad Romance” był inauguracyjnym singlem promującym minialbum pt. „The Fame Monster” . Został wydany w październiku 2009 roku. Wideoklip wyreżyserował Francis Lawrene, znany z pracy z gwiazdami takimi jak Jennifer Lopez, Janet Jackson czy Justin Timberlake. Teledysk stanowi głos w dyskusji nad handlem kobietami i niewolnictwem seksualnym.

1. Lady Gaga, "Bad Romance"



2. Missy Elliott - Work It (Official Video)



3. D'Angelo - Untitled (How Does It Feel)



4. Beyoncé - Formation



5. OutKast - Hey Ya! (Video)



6. Rihanna - We Found Love



7. Britney Spears - Toxic (Official Video)



8. Beyoncé - Single Ladies



9. Fatboy Slim - Weapon Of Choice



10. Childish Gambino - This Is America

Pełne zestawienie najlepszych teledysków XXI wieku znaleźć można na stronie internetowej magazynu „Billboard”.