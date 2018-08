Nowy teledysk Michaela Jacksona. Piosenka doczekała się klipu po 36 latach

Historię teledysku przedstawił „Vogue”. W 1982 roku do sprzedaży trafiła płyta Michaela Jacksona „Thriller”. Szósty w karierze krążek artysty uczynił go ikoną światowej popkultury. Jackson chciał, by obok hitów takich jak „Beat It”, „Bille Jean” czy „Human Nature” znalazła się piosenka „Behind the Mask” będąca coverem utworu grupy Yellow Magic Orchestra. Kawałek ostatecznie nie trafił na hitowy krążek ze względu na ochronę praw autorskich.

Piosenka na pośmiertnym albumie

Utwór „Behind the Mask” w odświeżonej wersji znalazł się na pośmiertnym albumie „Michael”, który wydano w 2010 roku. Teledysk do piosenki wyreżyserował duet Aggresive. Klip został zamieszczony w serwisie YouTube 3 sierpnia i zebrał już niemal trzy miliony wyświetleń.

Przypomnijmy, Michael Jackson zmarł w czerwcu 2009 roku na skutek przyjęcia podanej mu przez osobistego lekarza propofolu. Dwa lata później sąd uznał doktora Conrada Murraya winnym nieumyślnego spowodowania śmierci muzyka. Podawanie propofolu w domowych warunkach nie jest dozwolone w Stanach Zjednoczonych.