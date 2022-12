Open'er sięga po najcięższe działa. Kolejna wielka gwiazda w line-upie festiwalu

Kendrick Lamar wystąpi przed zgromadzoną w Gdyni publicznością w sobotę 1 lipca 2023 roku. Raper zaprezentuje materiał ze swojej ostatniej, świetnie przyjętej przez krytyków, płyty „Mr. Morale & Big Steppers”. Artysta z Los Angeles dołączył tym samym do imponującego grona ogłoszonych wcześniej headlinerów, czyli: Arctic Mokeys, Lizzo, Queens of the Stone Age, Nothing but thieves i One Republic.

Raper z Pulitzerem

Słynący z bezpośredniego i bezkompromisowego języka Lamar, potrzebował dużo czasu, by podzielić się ze światem swoją nową muzyką. Było to dokładnie 1855 dni, co podkreślił w pierwszych padających na najnowszym albumie słowach. Zadanie nie było łatwe, bo jego poprzednia płyta "Damn." odniosła nie tylko gigantyczny sukces komercyjny, lecz także została doceniona przez krytykę.

Obsypany nagrodami muzycznymi krążek, znalazł nawet uznanie jury przyznającego Nagrodę Pulitzera. Wyjątkowości temu wydarzeniu nadaje fakt, że „Damn”. jest pierwszą w historii płytą spoza gatunków jazzu i muzyki poważnej nagrodzoną przez kapitułę działającą przy Uniwersytecie Columbia. Jurorzy wyjaśniając swoją decyzję podkreślali, że raper bardzo wnikliwie opisał problemy współczesnej Ameryki.

"Damn. to wirtuozerska kolekcja utworów połączonych amerykańską autentycznością i rytmicznym dynamizmem, który w wyjątkowy sposób pokazuje złożoność życia Afroamerykanów we współczesnym świecie" – napisano w uzasadnieniu.

Organizatorzy festiwalu liczą, że tegoroczny line-up zrekompensuje fanom problemy, z jakimi musiała zmierzyć się impreza podczas ostatniej edycji. Z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych konieczne było odwołanie koncertu, jednej z największych obecnie gwiazd muzyki popularnej, Dua Lipy. Ponadto, odwołany został również koncert raperki z teksańskiego Houston Megan Thee Stallion. Niezbędna była również ewakuacja publiczności z terenu gdyńskiego lotniska.

Przyszłoroczna edycja największego polskiego festiwalu muzycznego odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca. Bilety na wydarzenie dostępne są wyłącznie w internecie. Nabyć można karnet na cztery dni festiwalu, bilet weekendowy lub bilety jednodniowe. Jedna osoba może kupić maksymalnie cztery bilety.

