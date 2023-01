Wielkie zdjęcie polskiej wokalistki w samym centrum Nowego Jorku

Kariera Zalii nabiera coraz większego tempa. Młoda polska wokalistka występowała już na scenach największych festiwali muzycznych w kraju, w tym na Open'er Festival w Gdyni. – To była super scena i miejsce, no i Open'er sam w sobie też robi wrażenie – wspominała swój występ w rozmowie z Wprost.

Debiut i złota płyta

Pod koniec 2023 roku wydała debiutancki album „Kocham i tęsknię”. – Mam wrażenie, że to wciąż jeszcze do mnie nie dotarło – przyznała w wywiadzie. – Ta płyta to zlepek bardzo wielu różnych emocji i demówek. To sklejenie wszystkich najlepszych rzeczy, które zrobiłam – dodała.

Niedługo po tym, promujący album singiel „bezsensownie”, został nagrodzony złotą płytą. To właśnie ten utwór jako jeden z pierwszych podbił serca fanów i zapoczątkował popularność artystki. Teraz serwis muzyczny Spotify informuje nas o kolejnym sukcesie Zalii.

– Wydałam płytę i już bym chciała pracować nad następną. To jest super uczucie. Bardzo się cieszę, że ten album został wydany, bo jest to dla mnie nagroda życiowa, dzięki której wiem, że cały ten trud się opłacił – wyznała w wywiadzie dla Wprost.

Zalia podbija Times Square

W czwartek, na bilbordzie, w samym centrum Manhattanu, pojawiło się zdjęcie Zalii, w ramach promocji albumu przez serwis Spotify. Reklama będzie pojawiać się cyklicznie co 30 minut, a nowojorczycy będą mogli podziwiać bilbord z fotografią artystki na Times Square przez 24 godziny.

Na słynnym na cały śiat placu, który jest pełen ekranów wyświetlających reklamy świetlnych, znalazły się poprzednio również zdjęcia promocyjne takich polskich artystek jak Ofelia, Sara James czy Margaret.

