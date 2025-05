Bowie, klimat i wojna. „Changes” daje do myślenia jak mało co

W marcu tego roku w Łodzi zainaugurowano cykl wyjątkowych, ponad stu, wydarzeń artystycznych. Wszystko to dzięki UK/Poland Season 2025. Jego celem jest ożywienie polsko-brytyjskiego dialogu kulturalnego.

Pod koniec kwietnia mieliśmy okazję być na wernisażu wystawy „Changes” w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. Wystawy skłaniającej do refleksji nie tylko zagorzałych entuzjastów sztuki, a każdego, kto bacznie obserwuje aktualną rzeczywistość.

Artystki i artyści biorący w niej udział poruszają tematykę transformacji społecznych, politycznych i kulturowych, a także redefinicji tożsamości w obliczu globalnych kryzysów.

Nazwiska? Te najbardziej rozpoznawalne ze świata brytyjskiej sztuki współczesnej.

Damien Hirst – laureat Nagrody Turnera – w twórczości bada granice między życiem, śmiercią i materializmem.

Trójwymiar i gobeliny

Na dłuższą chwilę warto zatrzymać się przy pracach Mony Hatoum, finalistki tej samej nagrody. Jej prace eksplorują kwestie migracji i tożsamości. Prezentowano je między innymi na Biennale w Wenecji i Documenta w Kassel.

Must see? Goshka Macuga – polska artystka działająca w Londynie – i jej trójwymiarowa (koniecznie załóżcie okulary 3D dostępne na miejscu!) grafika dotykająca jednocześnie problemu zmian klimatu, politycznych dyktatur i historii. Odnajdując kolejne elementy umieszczone na monumentalnym dziele, odkrywamy jednocześnie zależności między nimi.

Na uwagę zasługuje również Grayson Perry ze swoją kolekcją gobelinów – często ukazujących nagą, brutalną, ostrą i czasem smutną prawdę na temat płci, seksualności, religii, klas społecznych oraz współczesnych mitów. Dobra rada – przeczytajcie uważnie każdy, nawet początkowy niezauważalny, napis.

Perry genialnie łączy w pracach ironię, dowcip, nostalgię, tęsknotę, ale również strach, gniew i beznadzieję.

Sześć gobelinów prezentowanych na wystawie opowiada historię awansu społecznego Tima Rakewella, człowieka wywodzącego się z klasy robotniczej.

„Ch-ch-ch-ch-changes”

W końcu – co wspólnego z wystawą ma David Bowie? Wers z refrenu jego piosenki brzmiący: „Ch-ch-ch-ch-changes, turn and face the strange” jest inspiracją dla jej tytułu.

Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z nieznanym? A może raczej obawiamy się tych zmian? „Changes” to opowieść o tym, co robimy, gdy świat staje na głowie. Gdy stajemy twarzą z twarz z kolejnymi kryzysami – osobistymi, społecznymi, politycznymi. Jak zmieniają nas wojny, pandemia, migracja? Kim tak właściwie jesteśmy? Czy w chaosie da się odnaleźć siłę? A może też sens i nadzieję?

British Council zadbało o to, by odwiedzający mogli odpowiedzieć sobie na większość tych pytań. A okazji do tego jest jeszcze – co najmniej – kilka. Wystawę bowiem możemy oglądać w gdańskim CSW Łaźnia do 24 sierpnia.

Potem warto przejść się na plażę i przy zachodzącym słońcu oraz uspokajającym szumie fal pomyśleć nad tym, co właśnie zobaczyliśmy. Zapewniamy, będzie o czym.

Czytaj też:

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy. Głosuj na najlepszą inwestycję!Czytaj też:

Turyści ocenili światowe hotele. Polski obiekt wśród najlepszych