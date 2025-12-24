Masz dość słuchania kolęd? Oto lista 10 najbardziej irytujących piosenek świątecznych

Święta kojarzą się z wieloma rzeczami, m.in. rodzinnymi spotkaniami, czy magiczną atmosferą. Często towarzyszy temu muzyka. Nastrój w okresie świątecznym wprowadzają kolędy czy pastorałki. Dość popularne są również piosenki, które są puszczane w tym okresie roku. Często przywołują one miłe wspomnienia z przeszłości. Jest to jednak niestety wykorzystywane np. przez biznes.

Taka taktyka ma na celu skłonienie ludzi do wydawania większej ilości pieniędzy w sklepach. Zdarza się, że dochodzi przy tym do absurdu i świąteczne piosenki są puszczane niemal na okrągło już od końcówki listopada. Ich wszechobecność i popularność powoduje, że przynosi to przeciwny od zamierzonego skutek.

„All I Want for Christmas Is You” najbardziej irytującą piosenką świąteczną. Jak wygląda reszta?

I tak utwór Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You”, który od momentu premiery w 1994 roku szybko stał się współczesnym klasykiem i świątecznym hitem, obowiązkowym elementem każdej świątecznej playlisty lub stacji radiowej nadającej sezonowe utwory, przez wiele osób jest uważany za najbardziej irytującą piosenkę bożonarodzeniową – wynika z ankiety portalu FinanceBuzz przeprowadzonej na 1,2 tys. dorosłych Amerykanach.

Warto jednak zauważyć, że ten świąteczny klasyk w ciągu ostatnich sześciu lat zajmował pierwsze miejsce na liście Billboardu w tygodniu bożonarodzeniowym. Dodatkowo aż dziewięć stanów USA wskazało piosenkę w 2024 r. jako najpopularniejszą, co czyni ją ulubionym utworem świątecznym dla prawie 20 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Najbardziej irytujące świąteczne piosenki według Amerykanów

Wracając do irytujących piosenek, to na drugiej pozycji z uwagi na wysokie tony znalazł się utwór „The Chipmunk Song”, znana również jako „Christmas Don't Be Late”, śpiewana przez Alvina i wiewiórki. Trzecie miejsce zajmuje „Feliz Navidad” (pol. Wesołych Świąt), czyli inny odwieczny klasyk okresu świątecznego. Poza podium uplasowało się „Holly Jolly Christmas”, którą po raz pierwszy wykonał Burl Ives. Piątą pozycję zajęło „Baby, It’s Cold Outside”. Utwór był wykonywany przez wielu artystów.

Na szóstym miejscu znalazło się „Deck The Halls”. Piosenka również doczekała się różnych wersji. Siódma pozycja to John Lennon i Yoko Ono – „Happy Xmas (War Is Over)”. Miejsce ósme to „White Christmas”, który też doczekał się wielu adaptacji. Dziewiąta pozycja to Paul McCartney i „Wonderful Christmastime”. Dziesiątkę zamyka „Do You Hear What I Hear?” we wszystkich wersjach.

