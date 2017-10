Rekordowo wielki, złowiony jednocześnie przez dwóch wędkarzy, a do tego albinos. Polacy chwalą się sumem

Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych, rekordowej wielkości sum albinos został złowiony 21 października we Francji w rzece Rodan. Ten rzadki okaz osiągnął imponujące 220 centymetrów długości. Aby go przytrzymać do fotografii, potrzeba było aż pięciu dorosłych mężczyzn. Co ciekawe, sum złapał się jednocześnie na przynęty dwóch wędkarzy, co nie zdarza się często. Jednym z nich był Tomasz Kogut, który zdjęciami ryby pochwalił się na Facebooku.

„Jednocześnie wziął na dwa zestawy: mój i kumpla Wiesia. Więc ryba jest zaliczona na nas dwóch. Akcję widziało kilku wybitnych sumiarzy z Belgii, Francji, Niemiec i oczywiście z Polski. Technika połowu – vertical, posłużyliśmy się linami” – napisał. Według informacji Wirtualnej Polski wędkarze wypuścili „króla rzeki” z powrotem do wody.

Wielki sum albinos i inne nietypowe ryby

Polscy fani wędkarstwa natrafili na prawdziwie niezwykły okaz. Co jednak powiedzieć o stworzeniach wyławianych z oceanu przez Rosjanina Romana Fedorstova? To dopiero dziwne, niepokojące i egzotyczne stworzenia.

