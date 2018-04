„Nagi kot” został gwiazdą internetu. Wyróżnia go nie tylko brak sierści

Galeria:

Xherdan - "zrzędliwy" kot

Pomarszczony i wyglądający na wiecznie niezadowolonego „nagi kot”, mieszka wraz ze swoją właścicielką w Szwajcarii. Sandra Filippi na Instagramie dokumentuje życie codzienne swojego podopiecznego, który delikatnie mówiąc, wymyka się tradycyjnym kanonom kociej urody.

Choć zwierzak wygląda na zrzędliwego i mało przyjaznego, jego właścicielka przekonuje, że to isny aniołek. – Gdy pierwszy raz go zobaczyłam, natychmiast skradł moje serce. Jest wyjątkowy – komentowała Flippi w rozmowie z magazynem "The Dodo". Rzeczywiście, Xherdan wygląda nietypowo jak na przedstawiciela sfinksów kanadyjskich – kot jest bardziej pomarszczony i mniej smukły. Na podstawie niektórych zdjęć można go wręcz posądzić o znaczną nadwagę.

Wielu internautom przypadła jednak do gustu oryginalna uroda Xherdana, którą mają okazję podziwiać na prowadzonym przez Flippi koncie na Instagramie.