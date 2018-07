„Co to jest?!” Internauci przerażeni stworzeniem, które wyrzuciło morze

Galeria:

Co to jest? Tajemnicze zwierzę na plaży

Fotografie dziwnego zwierzęcia opublikowała Amy Cesar, która natknęła się na jego truchło podczas czwartkowego spaceru. Jej post na Twitterze pobudził innych użytkowników do spekulacji i dyskusji na temat tego, czym może być ogromne stworzenie. Z pomocą przyszli eksperci z Marine Mammals of Maine, którzy twierdzą, że padłe zwierzę to najprawdopodobniej rekin.

Cuchnący stwór został usunięty przez pracowników departamentu prac publicznych i pogrzebany. James Sulikowski, ekspert z Uniwersytetu New England ocenił, że bazując na lokalizacji szczątków, można założyć że należą one do jakiegoś gatunku wieloryba bądź żarłacza olbrzymiego, zwanego też długoszparem.

– To nie jest coś nadzwyczajnego, ale szkoda, że nie mogliśmy się przyjrzeć, o takie rzeczy są ciekawe do zbadania – tłumaczył Sulikowski. Jak wyjaśnił, wieloryby po śmierci zazwyczaj si unoszą na powierzchni ze względu na swoją budowę. Szczątki rekinów spadają z kolei na dno oceanu. Ekspert podkreślił jednak, że ciało zwierzęcia było na zaawansowanym etapie rozkładu i dla bezpieczeństwa plażowiczów należało je zakopać.

