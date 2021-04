Quiz. Wojownicze żółwie ninja – jak dobrze znasz bohaterów?

QUIZ:

Wojownicze Żółwie Ninja. Pamiętasz głównych bohaterów?

Wojownicze żółwie ninja to marka, która na stałe wpisała się do popkultury państw Zachodu. Ostatnie próby jej kinowej reaktywacji nie były może tak spektakularne jak w wypadku komiksów Marvela, ale 65 milionów dolarów w weekend otwarcia w samych Stanach Zjednoczonych dla pierwszego z dwóch filmów im poświęconych to nadal świetny wynik. Jednak nawet jeśli nie oglądaliście tego tytułu, to przynajmniej imiona głównych postaci mogliście zapamiętać. Sprawdźcie sami.

