„Moja ukochana Ula na pewno nie wygląda na swoje 56!”. Hołownia odpowiada na tekst portalu

Na dzień przed oficjalnym, pierwszym kongresem Polski 2050 Szymon Hołownia świętował swoje 45. urodziny. Lider tej formacji, kandydat na prezydenta w wyborach w 2020 roku, urodził się 3 września i tego dnia zachęcał m.in. by wpłacać pieniądze na zbiórkę dla ofiar kryzysu w Libanie.

Urodziny polityków czy gwiazd to też często okazja dla mediów, by przypomnieć ich dotychczasowe dokonania, historię kariery czy opisać życie rodzinne. Tak też stało się 3 września, gdy w jednym z portali ukazał się tekst zatytułowany: „Szymon Hołownia zakochał się w o 11 lat starszej pilotce, które nie chodzi z nim do kościoła. Historia miłości”.

Na tytuł zwrócił uwagę Hołownia i postanowił żartobliwie odpowiedzieć autorom.

Hołownia odpowiada na tytuł o wieku żony: Tak trzymaj kochanie!

Hołownia zamieścił zrzut ekranu z tytułem wspomnianego materiału na Facebooka i dopisał od siebie:

„Nie wiem, czy wyglądam na swoje 45 lat. Ale moja ukochana Ula na pewno nie wygląda na swoje 56! Dobrze, że serwis Plejada to dziś pokazał i ogłosił światu. Tak trzymaj kochanie!”.

Dlaczego Szymon Hołownia trochę obśmiał tytuł? Jego żona Urszula Brzezińska-Hołownia jest od niego młodsza. W wywiadzie z „Wysokimi Obcasami” w czerwcu 2020 roku mówiła: – Mając 32 lata, jestem bardzo świadoma siebie.

facebook