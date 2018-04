Nie żyje Avicii. Przypominamy 10 najpopularniejszych utworów muzyka

Avicii, znany także pod pseudonimem Tim Berg, cieszył się uznaniem nie tylko w kręgu DJ-ów i producentów muzyki house (w prestiżowym zestawieniu DJ Mag Top 100 plasował się na miejscach od trzeciego w 2012 roku do jedenastego w 2016). Jego kompozycji słuchały też miliony słuchaczy na co dzień niezwiązanych z muzyką klubową i elektroniczną. Jego najpopularniejszy teledysk w serwisie Youtube zdobył do 20 kwietnia tego roku 1,4 miliarda wyświetleń. Poniżej przedstawiamy zestawienie 10 najpopularniejszych utworów artysty.

Miejsce 1.

1,4 miliarda wyświetleń - "Wake Me Up"



Miejsce 2.

357 mln wyświetleń - "Waiting For Love"



Miejsce 3.

344 mln wyświetleń - "Hey Brother"



Miejsce 4.

320 mln wyświetleń - "The Nights"



Miejsce 5.

306 mln wyświetleń - "Levels"



Miejsce 6.

229 mln wyświetleń - "I Could Be the One"



Miejsce 7.

222 mln wyświetleń - "Addicted To You"



Miejsce 8.

140 mln wyświetleń - "The Days"



Miejsce 9.

101 mln wyświetleń - "You Make Me"



Miejsce 10.

95 mln wyświetleń - "Seek Bromance"

Avicii zmarł w wieku 28 lat

„Z głębokim smutkiem pragnę poinformować o śmierci Tima Berglinga, znanego jako Avicii. Został znaleziony martwy w Maskacie, w Omanie w piątek 20 kwietnia. Jego rodzina jest wstrząśnięta. Prosimy wszystkich o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Dianę Baron, której oświadczenie cytuje „Billboard”. Urodzony w Szwecji Avicii zasłynął na świecie takimi hitami jak „Wake Me Up!” „The Days”,„Hey Brother” czy „You Make Me”. Zdobywał najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia, w tym MTV Music Awards czy Billboard Music Award.