Ewy Demarczyk słuchano także na YouTube. Sprawdziliśmy, których utworów najchętniej

Grande Valse Brillante

1,7 mln wyświetleń



Tomaszów

647 tys. wyświetleń



Na moście w Avignon

614 tys. wyświetleń



Jaki śmieszny

552 tys. wyświetleń



Rebeka

348 tys. wyświetleń



Karuzela z Madonnami

317 tys. wyświetleń



Niebo złote Ci otworzę.wmv

293 tys. wyświetleń



Cyganka

235 tys. wyświetleń



Skrzypek Hercowicz

226 tys. wyświetleń



Ostatnie tango

224 tys. wyświetleń

O śmierci Ewy Demarczyk poinformowało Radio dla Ciebie. Artystka przez lata uznawana była za jedną z najbardziej charyzmatycznych piosenkarek w naszym kraju. Kojarzono ją z występami w „Piwnicy pod Baranami” oraz jej ekspresją sceniczną i oryginalną interpretacji tekstów. Demarczyk zmarła w wieku 79 lat.

Ewa Demarczyk pochodziła z Krakowa i to właśnie z tym miastem wiążą się jej pierwsze lata kariery. Wokalistka ukończyła Średnią Szkołę Muzyczną w klasie Fortepianu, a po przejściu do kabaretu „Piwnica pod Baranami” nawiązała współpracę z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym. W 1963 roku zadebiutowała na festiwalu w Opolu, gdzie wykonywała m.in. „Czarne anioły” oraz „Karuzelę z madonnami”. Występowała do 1999 roku, po czym wycofała się z życia publicznego. Dziesięć lat temu otrzymała Fryderyka za całokształt twórczości.

