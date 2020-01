Chiny wprowadzają ograniczenia dotyczące zużycia plastiku. Oto, co ma się zmienić

Ogromne ilości nieprzetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych są zakopywane na wysypiskach śmieci lub zrzucane do rzek. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że wyeliminowanie plastiku to jedno z największych wyzwań świata.

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform oraz Ministerstwo Ekologii i Środowiska Chin poinformowały o planach tego kraju na ograniczenie plastiku. We wszystkich głównych miastach kraju do końca 2020 roku zakazane zostanie używanie toreb plastikowych (reklamówek). We wszystkich pozostałych miasteczkach i wioskach przepisy te wprowadzone zostaną do 2022 roku.

Inne przedmioty, takie jak plastikowe opakowania „na wynos” oraz plastikowe paczki kurierskie, także zostaną wycofane. Do końca 2020 roku z restauracji w kraju zniknąć mają plastikowe słomki jednorazowego użytku. W całej branży restauracyjnej w poszczególnych miastach zużycie plastiku ma się zmniejszyć o 30 procent.

