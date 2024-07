Jaka pozycja do spania jest najlepsza? Naukowcy nie pozostawiają złudzeń

Ostatnie upalne dni były szczególnie trudne dla wszystkich śpiochów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tropikalne noce nie sprzyjają efektywnemu wysypianiu się. Trudno jest też znaleźć pozycję, w której można poczuć się komfortowo. A co mówią badania na temat tego, które pozycje do spania są najlepsze?

Problematyczne okazuje się w ogóle zbadanie, w jakiej pozycji śpią ludzie. Oczywiście, ankietowanych można o to zapytać, ale tak naprawdę pamiętamy tylko to, w jakiej pozycji leżeliśmy, kiedy próbowaliśmy zasnąć i w jakiej pozycji się budzimy. Aby dowiedzieć się więcej, naukowcy wypróbowali różne techniki, w tym filmowanie ludzi podczas snu lub nakłanianie ich do korzystania z technologii, która monitoruje ich ruchy. Naukowcy z Hong Kongu opracowują coś, co nazywają „systemem klasyfikacji akomodacyjnej postawy podczas snu”, w którym zastosowano kamery głębi podczerwieni. Są one w stanie wykryć pozycję snu danej osoby – nawet przez gruby koc czy kołdrę.

Badacze snu z Danii użyli z kolei małych czujników ruchu, które przymocowano do ud, górnej części pleców i górnej części ramion ochotników. Odkryto, że podczas snu ludzie spędzali nieco ponad połowę czasu na boku, około 38 procent na plecach i 7 procent na brzuchu. Im starsi byli badani, tym więcej czasu spędzali na boku.

Co ciekawe, ta skłonność do spania na boku pojawia się u nas dopiero w wieku dorosłym. Dzieci powyżej trzeciego roku życia spędzają średnio tyle samo czasu śpiąc na boku, plecach i brzuchu. Z kolei niemowlęta śpią głównie na plecach, gdyż w tej pozycji układa się je w łóżeczkach ze względów bezpieczeństwa.

Najczęściej śpimy na boku. Ale czy to zdrowe?

Spanie na boku jest więc najczęstszą pozycją. A co mówią badania jakości snu? Osoby śpiące na prawym boku spały nieco lepiej niż te na lewym. Kolejni w rankingu są śpiący na plecach. Jeśli jednak śpiący ma predyspozycje do chrapania, największą szansę na to ma śpiąc na plecach.

Spanie na boku jednak nie działa prozdrowotnie u każdego; nie jest też panaceum na wszystkie bóle i dolegliwości.

Naukowcy z Australii Zachodniej monitorowali sypialnie ochotników przez 12 godzin na dobę za pomocą automatycznych kamer i odkryli, że osoby, które twierdziły, że regularnie budzą się ze sztywnym karkiem, spędzały więcej czasu śpiąc na boku w skręconej pozycji, na przykład z górnym udem sięgającym przez drugie udo, skręcając kręgosłup. Z kolei osoby, które spały w prostszej, bardziej podpartej pozycji bocznej, rzadziej zgłaszały ból szyi.

Tego, czego projekt badania nie mógł oczywiście ustalić, to czy spanie w opisanej pozycji było przyczyną bólu szyi, czy też ludzie przyjmowali tę pozycję, ponieważ była to jedyna dla nich możliwość komfortowego spania. Spanie w odpowiedniej pozycji jednak może być rozwiązaniem na poszczególne dolegliwości.

Odpowiednia pozycja podczas snu może pomóc przy określonych dolegliwościach

Jeśli cierpisz na zgagę, warto spróbować spać częściej na lewym boku. W przypadku refluksu, soki żołądkowe cofają się z żołądka, powodując intensywne pieczenie w klatce piersiowej. Czasami lekarze radzą ludziom, aby spróbowali spać na wyższych poduszkach, próbując złagodzić ten bardzo nieprzyjemny rodzaj bólu. Także spanie na lewym boku utrzymuje połączenie między żołądkiem a przełykiem powyżej poziomu kwasu żołądkowego, zatem szansa na silną zgagę nieco spada.

A co z osobami śpiącymi na brzuchu? Badania mówią, że nie jest to wskazana pozycja dla tych, którzy cierpią na ból szczęki. Dodatkowo osoby, którym zależy na młodym wyglądzie muszą liczyć się z pojawieniem się zmarszczek.

Co zatem możemy wywnioskować z tego wszystkiego? Spanie na boku wydaje się mieć kilka zalet, ale konkretna postawa może mieć wpływ na ból szyi i pleców – a strona, na której śpisz, może zwiększać lub zmniejszać refluks kwasu. Z kolei jeśli masz problem z chrapaniem, możesz mieć pewność, że dolegliwość nasili się, jeśli śpisz na plecach.

