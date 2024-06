Masz problemy ze snem albo jesteś zmęczony? Tych błędów musisz unikać, aby być wypoczętym

Jeśli w ciągu dnia czujesz się senny, łatwo się irytujesz, czujesz się wyczerpany lub często ziewasz, najprawdopodobniej cierpisz na niedobór snu. Sen jest dla organizmu również ważny jak jedzenie lub picie. Brak wystarczającej ilości snu prowadzi do zaburzenia widzenia, cukrzycy, zmian w funkcjonowaniu hormonów, czy zwiększenia wyczerpania i ryzyka depresji.

Ludzie zazwyczaj uważają, że powinno się spać siedem-osiem godzin dziennie, ale nie zawsze tak jest. W rzeczywistości wszystko zależy od wieku. Naukowcy ustalili, że noworodki do trzeciego miesiąca życia potrzebują od 14 do 17 godzin snu dziennie. Dzieci od pierwszego do drugiego roku życia potrzebuję 11-14 godzin każdego dnia. Dzieci w wieku od 6 do 13 lat potrzebują od dziewięciu do 11 godzin.

Ile godzin dziennie trzeba spać? Wszystko zależy do twojego wieku

Między 18. a 25. rokiem życia trzeba spać od siedmiu do dziewięciu godzin. Podobnie wygląda sytuacja w przedziale wiekowym od 26 do 64 lat. Powyżej 50. roku życia nie powinno spać się więcej niż 10 godzin dziennie. Wszystko to jednak zależy od tego, jak dana osoba się czuje. Jeśli ktoś śpi mniej i jest w dobrej formie fizycznej, nie jest to powodem do niepokoju.

W przypadku zmęczenia powyżej ośmiu godzin snu należy rozważyć drzemki. Drzemka powinna trwać od 20 do 90 minut, aby nie zakłócać snu w nocy. Osoby powyżej 50. roku życia nie powinny pokonywać zmęczenia spożyciem kawy lub napojów energetycznych. Problemy ze snem w tym wieku w przypadku kobiet mogą być spowodowane menopauzą i zmianami hormonalnymi.

Jak długo powinno się spać po 50. roku życia? Naukowcy określili dokładny czas

Jakość snu może także obniżać bezdech senny, który objawia się chrapaniem i zadyszką w nocy. Problemy ze snem zawsze warto konsultować z lekarzem. Z kolei osobom powyżej 65. roku życia wystarczy siedem, osiem godzin. Liczby mogą jednak ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. Chorzy lub zestresowani albo osoby niezwykle aktywne potrzebują więcej snu, aby się zregenerować.

Aby być poczętym każdego dnia, warto zasypiać i budzić się każdego dnia o tej samej porze. Przed snem nie należy się przejadać oraz warto unikać papierosów i alkoholu. Ważna jest także temperatura w sypialni, która nie powinna przekraczać 24 stopni Celsjusza. Pomocny w szybszym zaśnięciu może być także krótki spacer na świeżym powietrzu. Należy także unikać smartfonów przed pójściem spać i wyłączać na noc urządzenie elektroniczne.

