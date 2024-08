Ulubione smaki ryb. Będziesz zaskoczony, co wybrałby karaś

Język to, jak wiemy z doświadczenia, całkiem potrzebny narząd.

Jego głównym zadaniem jest podsuwanie pokarmu pod zęby, mieszanie jedzenia w czasie żucia i przesuwanie kęsów pokarmu do gardła. Ale niektóre gatunki kręgowców używają go również do innych celów.

I tak gady używają języka jako organu węchowego, u ssaków przyczynia się do wytwarzania podciśnienia w jamie ustnej, które umożliwia ssanie; jest też narządem smaku i dotyku (a u człowieka dodatkowo służy do artykulacji mowy). U niektórych ssaków – takich jak na przykład psy – jest używany do termoregulacji i picia. A co z rybami?

Czy ryby w ogóle posiadają język?

Technicznie rzecz biorąc, nie. Jednak większa część ryb posiada w swojej jamie gębowej kostną strukturę, zwaną basihyal. Co prawda przypomina język, ale nie jest umięśniona.

Jak więc ryby połykają jedzenie bez języka? Odpowiedź jest dość złożona – posiłkują się systemem łączącym ruchy szczęki i skurcze mięśni ciała.

Co smakuje rybie?

Co ciekawe, ryby czują smak. Odbierają ten bodziec dzięki kubkom smakowym – są one rozmieszczone nie tylko w jamie gębowej, ale również na skórze całego ciała i płetwach. Jak podaje portal wlin.pl, szczególną ilością kubków smakowych na skórze mogą się pochwalić karpie i sumy.

Ze względu na to, że rybie kubki smakowe są rozmieszczone nie tylko w pysku, ale i na skórze, ryby odbierają dwa rodzaje smaku – wewnętrzny i zewnętrzny. Smakiem wewnętrznym badają pokarm, który został już uchwycony i na jego podstawie zwierzę decyduje, czy warto go wypluć czy połknąć. Smak zewnętrzny natomiast służy do lokalizowania pokarmu, gdy ryba znajduje się blisko niego.

Ryby mają dodatkowo całkiem dobrze rozwinięty zmysł węchu i smaku. Między innymi dlatego nie uświadczymy ryb w miejscach skażonych, gdzie woda przybiera smak i zapach benzyny, smarów czy olei przemysłowych. Portal wielkaryba.pl podaje, że zwierzęta te doskonale rozpoznają i lubią smaki słone i słodkie.

