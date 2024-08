Jak cofnąć objawy starzenia? Naukowcy opublikowali zaskakujące badanie

Badacze z University of Texas MD Anderson Cancer Center (USA) opublikowali badania związane z próbami odmłodzenia myszy. Okrzyknęli je sukcesem – udało im się bowiem odkryć małą cząstkę (oznaczaną TAC). To ona w organizmach starszych myszy odpowiedzialna była za przywrócenie standardowej dla młodych gryzoni podjednostkę enzymu zwanego telomerazą.

Cząsteczka ta odpowiada za odbudowanie skracających się z wiekiem końcówek przechowujących materiał genetyczny chromosomów.

Jak się okazało, badania wykazały dodatkowo, że doszło nie tylko do podniesienia poziomo telomerazy, ale także do uruchomienia genów istotnych do powstania neuronów, jakości i funkcjonowania pamięci, zachowania młodości komórek i modulowania zapaleń.

Co za tym idzie, podanie cząstki TAC zredukowało stany zapalne, spowolniło starzenie się komórek, poprawiło także u gryzoni pamięć i zdolność nabywania nowych umiejętności. Poprawiło także pracę mięśni zwierząt, a także ich siłę oraz koordynację.

Badania naukowców z „obiecującymi wynikami”

Zgodnie z tezą naukowców, „udało się wyeliminować główne procesy związane z typowymi dla starczego wieku chorobami”.

Jak podkreślają badacze pracujący nad opisanym projektem, wiele chorób zależy od nieprawidłowych procesów regulacji aktywności genów. Również starzejące się ciało wykazuje zmiany na tym tle.

Badacze odkryli cząsteczkę po przeanalizowaniu aż 650 tysięcy substancji. Działanie sprawdzono również na komórkach pochodzenia ludzkiego, które były hodowane w laboratorium. Zaobserwowano większą odbudowę telomerów, zmniejszenie uszkodzeń DNA i nasilenie zdolności komórek do podziałów.

„Te przedkliniczne wyniki są obiecujące, ponieważ TAC jest łatwo wchłaniana przez wszystkie tkanki, w tym przez centralny układ nerwowy. Potrzebne jednak są dalsze badania, aby odpowiednio ocenić jej bezpieczeństwo i działanie w długoterminowych strategiach leczenia” – mówił dr Ronald DePinho, autor badań opublikowanych w piśmie „Cell”.

„Zdobyte przez nas głębsze zrozumienie molekularnych mechanizmów napędzających proces starzenia pozwoliło nam odkryć realne cele dla leków, co umożliwia nam badanie sposobów na zatrzymanie przyczyn różnych głównych przewlekłych chorób związanych z wiekiem” – podkreślił naukowiec.

