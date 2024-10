„Paskudny szkodnik” w polskim mieście. „Mamy prawdziwą inwazję”

„Śródziemnomorski pluskwiak zwany również jako skupieniec lipowy zaatakował lipy w naszym mieście. Może pojawiać się również na innych gatunkach drzew. Jest to nowy inwazyjny gatunek, który pojawił się w Polsce w związku z ociepleniem klimatu. Przywędrował do nas z tropikalnych rejonów Afryki i zachodniej Azji. W Europie występował na południu kontynentu. Dorosłe osobniki pluskwiaka agregują się głównie na lipach” – poinformowała Gmina Grójec w woj. mazowieckim.

Zaznaczono, że „skupieniec lipowy jest wrażliwy na niską temperaturę”. „Zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pluskwiaki powinno się likwidować mechanicznie (strącanie, traktowanie silnym strumieniem wody) w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Nie ma w Polsce zarejestrowanych chemicznych środków ochrony roślin do jego zwalczania i brak jest sprawdzonych metod do jego zwalczania” – podkreślono.

Warszawa, Grójec, Poznań i Kalisz. Śródziemnomorski pluskwiak na lipach w polskich miastach

Wpis o śródziemnomorskim pluskwiaku pojawił się także pod koniec września na grupie zrzeszającej mieszkańców warszawskiej dzielnicy Rembertów. Sprawa nie dotyczy jednak tylko Mazowsza. O problemie alarmowała również firma ogrodnicza. „Czy już zaobserwowaliście na lipach paskudnego szkodnika!? W Kaliszu mamy prawdziwą inwazję. Oxycarenus lavaterae – nowy gatunek inwazyjny w Polsce!!!” – czytamy na profilu gardenproducts.pl.

Jak wyjaśniono „pluskwiak należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rodzaju Lygaeoidea i rodziny Oxycarenidae”. „Gatunek ten jest rozprzestrzeniony na obszarze Palearktyki, a do Europy przywędrował prawdopodobnie z tropikalnych rejonów Afryki i zachodniej Azji. W Europie był znany do niedawna przede wszystkim z występowania na południu kontynentu, w państwach należących do basenu Morza Śródziemnego, który to klimat preferuje jego występowanie na obszarze kontynentu europejskiego” – dodano. Skupieńca lipowego zauważono także we wrześniu w Poznaniu.

