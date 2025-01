Lubisz długo spać? Naukowcy nie mają dla ciebie dobrych wiadomości

Takie wnioski przedstawili japońscy naukowcy, którzy ostrzegają, że nadmiar snu może zakłócać równowagę hormonalną, co negatywnie wpływa na zdrowie nerek, lub stanowić objaw ukrytych problemów zdrowotnych i ograniczonego dostępu do opieki medycznej.

Przewlekła choroba nerek to poważne schorzenie, które występuje, gdy nerki tracą zdolność skutecznego filtrowania odpadów z organizmu. Z danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wynika, że schorzenie to dotyka około 35,5 miliona dorosłych w USA, jednak aż 90 procent z nich nie zdaje sobie z tego sprawy.

– Nasze badanie podkreśla, jak istotne jest zrozumienie wpływu zarówno niedoboru, jak i nadmiaru snu na zdrowie nerek – powiedział Shuai Guo, badacz zdrowia publicznego z Uniwersytetu Tsukuba. – Wyniki sugerują, że długie spanie może sygnalizować ukryte problemy zdrowotne, które zwiększają ryzyko śmierci z powodu przewlekłej choroby nerek, zwłaszcza u młodszych osób – dodał.

W badaniu udział wzięło ponad 95 000 Japończyków w wieku 40–79 lat, a dane analizowano przez niemal dwie dekady.

Uczestnicy raportowali czas trwania swojego snu, na podstawie czego naukowcy podzielili ich na grupy: śpiących mniej niż sześć godzin, od sześciu do siedmiu godzin, od siedmiu do ośmiu godzin, od ośmiu do dziewięciu godzin oraz ponad dziewięć godzin.

Według CDC dorosłym zaleca się minimum siedem godzin snu każdej nocy, przy czym osoby w wieku 61–64 lat powinny spać maksymalnie dziewięć godzin, a osoby starsze – osiem.

Im dłużej śpisz, tym gorzej

Badani podzielili się także informacjami o swoim stylu życia, nawykach zdrowotnych i spożywaniu alkoholu. Okazało się, że osoby śpiące osiem do dziewięciu godzin mają o 41 procent większe ryzyko zgonu z powodu przewlekłej choroby nerek w porównaniu do osób, które spały siedem do ośmiu godzin.

Ryzyko wzrastało do 82 procent w przypadku osób śpiących dziewięć lub więcej godzin. Szczególnie widoczne było to u badanych poniżej 65. roku życia.

Dlaczego tak się dzieje?

Choć potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić naturę tego związku, naukowcy mają kilka hipotez. Nadmierny sen może wpływać na poziom hormonów takich jak kortyzol i melatonina, które odgrywają istotną rolę w pracy nerek. Długie spanie może też zwiększać poziom białek przyczyniających się do „włóknienia nerek” – gromadzenia się blizn w nerkach, typowego dla zaawansowanej przewlekłej choroby nerek.

Innym możliwym czynnikiem jest obturacyjny bezdech senny (OBS), który jest częstszy u osób śpiących dłużej. OBS uznawany jest za bezpośrednią przyczynę rozwoju i postępu przewlekłej choroby nerek. Co więcej, nadmierny sen zwiększa ryzyko problemów kardiologicznych, które mogą przyczyniać się do niewydolności nerek.

Długie spanie bywa także wskaźnikiem niskiego statusu społeczno-ekonomicznego. – Osoby o niższym statusie społecznym mają ograniczony dostęp do opieki medycznej, co zwiększa ryzyko rozwoju i powikłań przewlekłej choroby nerek – podsumowują naukowcy.

