Góra podwodna jakiej nigdy nie widzieliśmy. Tak wygląda życie na samym dnie oceanu

Zespół badaczy ze Schmidt Ocean Institute (SOI) współpracował z ilustratorem naukowym. Dzięki tej kolaboracji udało się stworzyć niezwykle szczegółowy obraz podwodnej góry. Głębinowy olbrzym położony w centralnej części Oceanu Spokojnego.

Góra podwodna ożyła na ilustracji. Przełom w badaniach oceanicznych

– Wciąż wiemy bardzo niewiele o życiu w oceanicznych głębinach. W wielu aspektach badania ekosystemów morskich przypominają pracę XVIII- i XIX-wiecznych przyrodników odkrywających nowe gatunki – tłumaczył Brian Kennedy, ekolog morski ze Schmidt Ocean Institute.

Podczas niedawnej ekspedycji naukowcy poświęcili cztery dni, aby zebrać dane o poszczególnych częściach stromych ścian góry. Następnie, na podstawie zebranych wzorców, udało się odtworzyć jej pełny wygląd.

Dokładne mapowanie terenu było możliwe dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowanego pojazdu (ROV). Sprzęt pomógł odkryć ponad 100 gatunków koralowców, w tym te żyjące na ekstremalnych głębokościach do 1500 metrów.

Podwodne tajemnice ujrzały światło dzienne

Ekspedycją kierowała Randi Rotjan, biolożka morska z Uniwersytetu Bostońskiego. Badaczka podkreśliła, że takie wizualizacje mogą pomóc w ochronie oceanów.

– Zastanawiam się często nad losem naszych mórz i oceanów. Cierpią przez to, że są ogromne, ale przez to niewidoczne – mówiła Rotjan. – Nie możemy podziwiać ich krajobrazu tak, jak w przypadku gór lądowych, które można zobaczyć na mapach satelitarnych. Ale co by było, gdybyśmy mogli to zmienić? – pytała biolożka.

Teraz, dzięki sztuce naukowcy mogą zaprezentować to, czego ludzkie oczy nigdy dotąd nie widziały. Ilustracja przybliżyła tajemniczy świat podmorskich ekosystemów, pozwalając lepiej go zrozumieć i docenić.

