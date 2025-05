Znalazł pierścień pod warstwą błota. To prawdziwy skarb

Malcom Weale nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy natknął się na nietypowy pierścień. Mężczyzna wielokrotnie znajdował różne cenne przedmioty na polach niedaleko Thetford w hrabstwie Norfolk w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek najnowsze znalezisko od razu wydawało mu się wyjątkowe.

Tajemnicze znalezisko ma ponad 300 lat. Może być warte fortunę

Poszukiwacz skarbów uznał, że pierścień został najprawdopodobniej wykonany ku pamięci sir Bassingbourne'a Gawdy'ego, który zginął na polowaniu w 1723 roku w wieku 56 lat. Aby jednak zweryfikować swoje przypuszczenia, Weale udał się do rzeczoznawcy. Ten przyznał mu rację, a pierścień został przewieziony do Muzeum Brytyjskiego w celu wyceny. Czas pokaże, ile pieniędzy otrzyma szczęśliwy znalazca, aczkolwiek już teraz chodzą pogłoski, że nie będzie to mała kwota. Najprawdopodobniej nagrodę finansową otrzyma również właściciel ziemi, na której dokonano odkrycia.

Poszukiwanie skarbów sposobem na życie?

Malcom Weale twierdzi, że poszukiwaniem skarbów zajmuje się już od blisko 45 lat. Pierwszy raz zainteresował się tą tematyką w podstawówce. Obecnie przy wykorzystaniu specjalistycznych wykrywaczy metali odkrywa liczne skarby, w tym „kilka średniowiecznych srebrnych monet, od królów Stefana po Henryka VII i kapiszonów do strzelb”.

Przez lata znalazłem najróżniejsze skarby, w tym zbiór późnorzymskich monet, złotych pierścieni i biżuterii. (…) Ubiegły rok był szczególnie dobry do prowadzenia badań, gdyż dzięki opadom deszczu poziom wilgoci w glebie był bardzo wysoki, (…) Dzięki wykrywaniu metali możesz spędzić dni, tygodnie lub miesiące na poszukiwaniach, a czasem wystarczy 20 minut, aby dokonać niesamowitego odkrycia – podkreślił w rozmowie z BBC.

