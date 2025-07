Czy pies może jeść owoce? Lekarka weterynarii przecina spekulacje

Dorota Sumińska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem konta „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube oraz na TikToku. Podpowiada właścicielom kotów i psów, w jaki sposób rozumieć sygnały wysyłane przez zwierzęta, a także jak się nimi opiekować.

Ile razy dziennie karmić psa? 20 kg to bariera

W jednym z niedawno opublikowanych nagrań lekarka weterynarii zwróciła uwagę na to, jak często należy karmić psa. Swoją odpowiedź uzależniła od tego, ile konkretne zwierzę waży. – Dorosłego, zdrowego psa normalnych rozmiarów, czyli nieprzekraczających 20 kg, można, a nawet lepiej, karmić raz dziennie o takiej porze, kiedy pies jest najbardziej głodny i o takiej porze, kiedy po posiłku, po trzech godzinach, możemy z nim wyjść na spacer – powiedziała Dorota Sumińska.

– Psy powyżej 20 kg powinny jeść dwa razy dziennie, czyli dzienną porcję dzielimy na dwie tury. Dlaczego? Dlatego, że grozi im skręt żołądka i to jest bardzo niebezpieczne dla życia. Trzeba natychmiastowej interwencji chirurgicznej, żeby ratować życie psa. Więc duże psy karmimy dwa razy dziennie, mniejsze psy karmimy raz dziennie – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

Czy psy mogą jeść owoce? Lekarka weterynarii przecina spekulacje

W innym filmie Dorota Sumińska odpowiedziała na pytanie, czy psy mogą jeść owoce. – Zależy jakie owoce i najlepiej rodzime. Mieszkamy w Polsce. Bardzo zachęcam do jabłuszek, nie zachęcam do winogron, suszonych owoców, takich jak np. rodzynki, bo one też kiedyś były winogronami. Ostrożnie ze wszystkimi owocami wzdymającymi. Jabłko jest najbezpieczniejsze – powiedziała lekarka weterynarii.

Ekspertka dodała, że psy lubią czarne jagody, poziomki i truskawki. Jak podkreśliła, nie jest wskazane to, aby podawać tym zwierzętom zbyt dużo gruszek.

