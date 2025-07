WHO ostrzega przed azjatyckim wirusem. Dotarł do Europy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała we wtorek ostrzeżenie przed wirusem, który dotarł już do Europy. Diana Rojas Alvarez przekazała, że zagrożonych wirusem chikungunya jest 5,6 mld ludzi w 119 krajach.

WHO ostrzega przed wirusem. Zagrożonych 5,6 mld ludzi

Wirus chikungunya przenoszony jest przez komary tygrysie i występuje najczęściej w rejonie Oceanu Indyjskiego. Potwierdzono jednak jeden przypadek zakażenia we Włoszech i kilkaset we Francji.

Chikungunya wykryto po raz pierwszy w Tanzanii w 1952 roku. Nazwa wirusa oznacza „zgiętego człowieka” w jednym z lokalnych języków i odnosi się do trudności z wyprostowaniem się zakażonej osoby z powodu bólu stawów.

Do epidemii wirusa doszło w latach 2004-2005, gdzie zakażonych zostało około 500 tys. osób w rejonie Oceanu Indyjskiego. Niepokojące sygnały zaczęły docierać do WHO na początku 2025 roku, kiedy to zaobserwowano wzrost zakażeń na wyspach Oceanu Indyjskiego. Chikungunya dotarł też do Somalii, Kenii, na Madagaskar oraz południowo-wschodniej Azji.

W Europie również stwierdzono przypadki zakażenia wirusem – we Włoszech oraz we Francji (około 800 zakażeń). Większość osób zostało zakażonych podczas swoich podróży, ale kilkanaście osób zakaziło się przez ukąszenie komarów we Francji.

Wirus chikungunya dotarł do Europy. Wysoka gorączka i silne bóle mięśni lub stawów

Nie ma szczepień chroniących przed wirusem. Zapobieganie zakażeniu ogranicza się więc do ochrony przed ukąszeniem komara – stosowanie repelentów oraz noszenie ubrań z długimi rękawami oraz nogawkami.

Objawy zakażenia wirusem pojawiają się najczęściej 4-8 dni po ukąszeniu i są podobne do objawów grypy. Pojawia się wysoka gorączka (nawet do 40 stopni Celsjusza). U zakażonego występują silne bóle mięśni lub stawów. Wirus może również powodować powikłania neurologiczne lub kardiologiczne.

