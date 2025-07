To wtedy powstały choroby odzwierzęce? Ustalenia „zapierające dech w piersiach”

Minęło kilka od od pandemii odzwierzęcego wirusa, który – w zależności od przyjętej metody – mógł zabić ok. 7 000 000 ludzi. Choroby powstałe z cząsteczek, które przeniosły się ze zwierząt na ludzi, to nie nowość – aż 60 proc. z nich, uznawanych za zakaźne, ma charakter odzwierzęcy.

Co więcej – choroby tego typu towarzyszyły ludzkości prawdopodobnie od 6500 lat – pisze serwis smithsonianmag.com.

Zaskakujące badanie. Choroby zaczęły przenosić się ze zwierząt na ludzi, gdy człowiek zaczął je hodować?

W czasopiśmie naukowym „Nature” opublikowano sensacyjny artykuł. Badacze prześledzili historię ludzkości pod względem 214 chorób, z którymi człowiek musi/ał mierzyć się na terenie dwóch kontynentów – Azji i Europy. Wzięto pod uwagę szeroki zakres czasu – 37 tys. lat.

Odzwierzęce patogeny, gotowe przedostać się do ustroju człowieka, pojawiły się po raz pierwszy ok. 6,5 tys. lat temu. Szczególnie mocno ich liczba wzrosła natomiast przed 5 000 lat. „Zaskoczyło to badaczy” – ocenia redakcja smithsonianmag.com. To dlatego, że doszło do tego tuż po tym, gdy „ludzie w Mezopotamii i Azji Południowo-Wschodniej zaczęli udomawiać zwierzęta”. Ich rozpowszechnienie się w Mezopotamii i Rosji zbiegło się w czasie z epokową zmianą, gdy człowiek przeszedł z trybu łowcy-zbieracza na tryb koczowniczy, któremu towarzyszyła hodowla zwierząt i początki rolnictwa.

Przełomowe ustalenia badaczy

Ludzie w pewnym momencie oswoili konie, co społecznościom pasterskim umożliwiło podróżowanie wozami (ciągniętymi także przez m.in. woły). Przemieszczali się na daleki odległości i m.in. wymieniali towarami – dając początek handlowi. „Chociaż niektóre patogeny prawdopodobnie przeniosły się ze zwierząt na ludzi jeszcze wcześniej, zmiany te spowodowały, że rozprzestrzenianie się chorób stało się bardziej powszechne, jak sugerują badania” – podsumowuje serwis naukowy, opierając się na pracy badaczy.

– Skala tych prac jest naprawdę zapierająca dech w piersiach – uważa Edward Holmes, wirusolog z Uniwersytetu w Sydney, w rozmowie z redakcją „Nature”. Ekspert był osobiście zaangażowany w powstanie artykułu.

Czytaj też:

Leczenie chorób rzadkich w Polsce: Przełom, ale jest kilka elementów do poprawyCzytaj też:

Czy psy dzielą ludzi na dobrych i złych? Tajemnica rozwiązana