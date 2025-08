Naukowcy dokonali przełomu. „Rozwiązaliśmy zagadkę pochodzenia ziemniaka”

Ziemniak (Solanum tuberosum) dostarcza nam głównie węglowodanów złożonych (polisacharydów) – skrobi. Stanowi on podstawę diety ponad miliarda ludzi na świecie. Przeciętna osoba, która ma dostęp do (potoczna nazwa) kartofli, zjada ich ok. 32 kg rocznie. Są one uprawiane w aż 166 krajach (na 195 lub 207, w zależności od stanowiska różnych instytucji do państw takich jak Palestyna czy Watykan).

Ciężko wyobrazić sobie świat bez ziemniaków, które zaspokajają głód w tak wielu miejscach na globie. Ale jak to się właściwie stało, że ziemniak zaczął rosnąć w ziemi, a wkrótce na bulwę natrafił człowiek (Homo sapiens)? Jedna z teorii zakłada przypadkowe skrzyżowanie się dwóch roślin – opisuje portal Live Science.

Cofnijmy się w przeszłość o 8-9 mln lat

Redakcja LS powołuje się na ustalenia naukowców, którzy pochwalili się nimi w czasopiśmie „Cell” (skupia się ono wokół dziedzin takich jak: biologia molekularna, genetyka, biologia strukturalna, biologia komórki, biochemia, rozwój, neurobiologia czy immunologia). W czwartek o artykule zaczęły rozpisywać się media.

Wyróżniamy dziś 107 gatunków ziemniaka, a te, które są dziś uprawiane, należą do linii ewolucyjnej zwanej Petota. Możliwe, że „ linia – czyli grupa blisko spokrewnionych gatunków – wyłoniła się w wyniku krzyżowania się przodków dwóch innych linii: Tomato (pomidor), obejmującej 17 współczesnych gatunków (w tym znany z sałatek Solanum lycopersicum) oraz Etuberosum, która zawiera trzy współczesne gatunki występujące w Ameryce Południowej” – wyjaśnia redakcja Live Science.

Krzyżowanie to stworzyło nowe kombinacje genów w linii Petota i spowodowało powstanie bulw, które dziś jemy. To ważna część rośliny, która jest podziemnym, odpornym (zgrubiałym) organem, który magazynuje wodę i substancje odżywcze.



Zagadka rozwiązana? Ekspert potwierdza

–Nasze odkrycia pokazują, że krzyżowanie się gatunków może zapoczątkować ewolucję nowych cech, umożliwiając powstanie kolejnych gatunków. (...) W końcu rozwiązaliśmy zagadkę pochodzenia ziemniaka – twierdzi Sanwen Huang, profesor genomiki rolniczej w Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (współautor badania).

