Jakie kolory widzą psy? Ekspertka wyjaśnia. „Można uznać, że są daltonistami”

Dorota Sumińska dzieli się z internautami swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób odczytywać sygnały wysyłane przez koty czy psy. Lekarka weterynarii opowiada o cechach charakterystycznych tych zwierząt, a także mówi o tym, jak je pielęgnować, by zapewnić im jak największy komfort.

W nagraniach, które zamieszcza na profilu „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube czy na TikToku, podpowiadała m.in. ile razy dziennie należy karmić psa, czy jak często należy kąpać te zwierzęta. Ekspertka wypowiadała się też na temat ich diety i udzielała prostych rad, co jest najważniejsze w procesie uczenia psów wykonywania sztuczek.

Jakie kolory widzą psy? Ekspertka: Można uznać, że są daltonistami

W jednym z najnowszych filmów ekspertka odpowiedziała na pytanie, jakie kolory widzą psy. – Dokładnie tego nie powiemy. Podobno nie widzą tych kolorów co my. Można uznać, że są daltonistami, a wynika to z takich badań, które mówią, że nie ma czopków, które są odpowiedzialne za widzenie czerwonego, różowego, zielonego i tak dalej – powiedziała Dorota Sumińska. – Myślę, że to nie do końca jest tak. (Psy – red.) widzą inaczej kolory, w ogóle inaczej. Na pewno nie tak jak my, ale każdy z nas też widzi troszkę inaczej, mając całą aparaturę do tego, żeby widzieć wszystkie kolory – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

W innym nagraniu ekspertka odniosła się do tego, jak wiele słów jest w stanie rozumieć pies, w tym czy może zapamiętać swoje imię. – To wszystko zależy od tego, jak długo do niego mówimy. Jeżeli powiemy raz czy dwa, bo to jest pies, który jest dwa dni (pod naszą opieką – red.), to jeszcze się nie nauczył, jak się nazywa. Ale jeżeli jest z nami dłuższy czas, to rozpoznaje nawet do 400 słów ludzkich – powiedziała lekarka weterynarii.

Czytaj też:

Rekordowy podatek od psa. Tyle możesz zapłacić niedługoCzytaj też:

Psi azyl na linii frontu. 160 zwierząt czeka na ratunek. „Od tygodni są na lekach uspokajających”