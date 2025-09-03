Przełom w diagnostyce wrodzonej wady stawów biodrowych u dzieci i niemowląt dzięki polskim informatykom

Pentacomp startuje z badaniami klinicznymi autorskiego oprogramowania medycznego Prelux. To system oparty na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest wspieranie lekarzy w diagnozowaniu wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt i dzieci oraz w wyborze właściwej ścieżki leczenia.

– Chcemy, aby Prelux uzyskał status wyrobu medycznego i stał się przełomowym narzędziem w diagnostyce, ponieważ pozwala skrócić czas potrzebny na postawienie trafnej diagnozy, ułatwia dobór terapii, a w konsekwencji skutkować będzie wyleczeniem wady wrodzonej stawu biodrowego – informuje Dariusz Nowakowski, prezes zarządu Pentacomp. – Rozpoczęcie badań klinicznych to dla nas potwierdzenie, że system Prelux znajduje się w decydującej fazie rozwoju. Rozszerzamy obszar działalności o wyroby medyczne i co ważne tworzymy produkty realnie poprawiające jakość życia. Jestem dumny, że Pentacomp, lider na rynku IT usług medycznych, wchodzi na nowy poziom. To daje dużą satysfakcję. – dodaje Dariusz Nowakowski.

Badania kliniczne prowadzi firma Pure Clinical, która specjalizuje się w tego typu projektach. Celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa systemu w praktyce medycznej. – Dbamy o to, aby badania kliniczne były prowadzone w sposób rzetelny i w pełni bezpieczny dla pacjentów. Oprogramowanie Prelux łączy najnowsze technologie z realną potrzebą kliniczną. To pierwsze w Polsce badanie, które będziemy prowadzić dla oprogramowania tego typu – mówi Adama Sobantka, prezes zarządu Pure Clinical.

Prelux analizuje obrazy ultrasonograficzne w czasie rzeczywistym i korzysta ze sprawdzonej i stosowanej w diagnostyce metody prof. Reinharda Grafa. Dzięki temu pozwala lekarzowi precyzyjnie ocenić i określić stopień zaawansowania wady. System Prelux zbudowany jest z trzech elementów: intuicyjnej aplikacji dla lekarza, algorytmu sztucznej inteligencji oraz wtyczki umożliwiającej integrację z systemem gabinetowym. Prosta integracja pozwala lekarzowi bez trudu korzystać z Preluxa w celu przygotowania analizy i uzyskania precyzyjnych sugestii diagnostycznych. Wszystkie dane wygenerowane w systemie są automatycznie przenoszone do dokumentacji medycznej pacjenta. Prelux dostępny jest w trzech wariantach wdrożenia: on-premise, w chmurze publicznej oraz jako usługa SaaS.

Wczesne wykrycie dysplazji stawów biodrowych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Według szacunków w Polsce wada dotyka 5% noworodków. Im szybciej rozpoznana zostanie choroba, tym skuteczniejsze leczenie można wdrożyć. Narzędzia takie jak Prelux zwiększają szansę na prawidłowy rozwój i zdrowie małych pacjentów.

Rozwiązanie Prelux to krok milowy w transformacji procesu diagnostycznego DDH (Developmental Dysplasia of the Hip). Wczesna i precyzyjna diagnoza u dziecka, pozwala zapobiec rozwojowi niepełnosprawności oraz skomplikowanych i kosztownych operacji w życiu dorosłym.

Prelux jest w trakcie certyfikacji według normy ISO13485 oraz zgodnie z metodologią i wymaganiami normy ISO13475.

Badanie kliniczne realizowane jest w ramach Projektu „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”, finansowanego z budżetu państwa w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych.

