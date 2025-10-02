Naukowcy stworzyli komórkę jajową z ludzkiej skóry. To może być przełom

Eksperyment został opisany w artykule opublikowanym we wtorek (30 września) w „Nature Communications”. Jak tłumaczy redakcja portalu Live Science, badaczom z OHSU udało się zapłodnić ludzkie komórki jajowe, które uprzednio stworzone zostały m.in. ze skóry (i osłonek istniejących gametów) – poprzez wprowadzenie do nich plemników.



Eksperyment ten jest przez wielu uznawany za przełomowy i daje wielką nadzieję na to, że w niedalekiej przyszłości pojawią się nowe, rewolucyjne metody leczenia bezpłodności. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z problemem tym zmaga się dziś nawet 17,5 procenta światowej populacji.

Przełom w leczeniu niepłodności?

Oto szczegóły badania. Naukowcy z Oregon Health & Science University School of Medicine najpierw usunęli jądro z istniejącej ludzkiej komórki jajowej, a potem zastąpili go innym – wytworzonym z ludzkiej skóry. Później „zmusili ją” przy użyciu różnych specjalistycznych metod, by „zachowywała się jak prawdziwa” komórka jajowa – z połową chromosomów. Miała bowiem zbyt dużą ich liczbę, tymczasem po zapłodnieniu in vitro – zabieg był kolejnym etapem eksperymentu – musi mieć ich łącznie 46 (plemnik ma ich 23).

Finalnie badacze mieli dostęp do 82 sztucznych komórek jajowych. Jednak tylko dziewięć procent z nich rozwinęło się do stadium blastocysty – wczesnego zarodka. Wszystkie posiadały jednak wady chromosomalne, co oznacza, że w tym momencie nie nadają się do wykorzystania w celach medycznych.

Eksperyment może pchnąć naukę do przodu

Badanie to jest ważne z kilku powodów.

– Oprócz dawania nadziei milionom osób zmagających się z niepłodnością z powodu braku komórek jajowych lub plemników, ta metoda mogłaby pozwolić parom jednopłciowym na posiadanie dziecka genetycznie spokrewnionego z obojgiem partnerów – wskazała, cytowana przez LS, profesor Paula Amato, która jest specjalistką w zakresie położnictwa i ginekologii w OHSU (i współautorką eksperymentu).

