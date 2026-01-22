To najbardziej zagadkowe stworzenia na świecie. „Absolutna tajemnica”

Rekiny grenlandzkie skrywają wiele tajemnic, których do dzisiaj nie są w stanie rozwikłać naukowcy. Wiadomo, że poruszają się w powolny sposób, wydają się być lekko niezdarne i – jak zakładano – nic nie widzą, dryfując w poszukiwaniu resztek pożywienia. Mogą osiągać długość ok. 6 metrów.

Jak podaje The Guardian, ze względu na te cechy charakterystyczne jeden z badaczy miał określić rekiny grenlandzkie jako osobniki, które „wyglądają, jakby już nie żyły”. Zdaniem naukowców gatunek ten jest jednym z najmniej poznanych na świecie.

Najbardziej tajemniczy gatunek świata? Rekiny grenlandzkie zadziwiają nawet naukowców

W styczniu 2026 r. opublikowano nowe wyniki badań, w których przeprowadzenie zaangażowali się badacze z pięciu uniwersytetów z różnych części świata. W tej pracy naukowej podważono powszechnie panujące przekonania dotyczące rekinów grenlandzkich. Jak się okazuje, osobniki te wcale nie muszą być ślepe, bo elementy ich narządu wzroku, które odpowiadają za wykrywanie światła i kontrastu, wydają się być nienaruszone.

– Rekiny grenlandzkie to absolutna tajemnica – komentuje Jena Edwards, kanadyjska ekolog morska. – Nawet te kwestie, co do których wydaje nam się, że możemy być przekonani, nadal budzą pewne wątpliwości. Wszystko, co dotyczy tych zwierząt, jest znakiem zapytania – dodaje. – Dysponujemy tak niewielkim zbiorem danych, że formułujemy hipotezy w oparciu o to, jakie informacje pozyskujemy, ale potrzebujemy znacznie więcej badań, aby w pełni zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z tymi rekinami – podkreśla Edwards.

Naukowcy zaznaczają, że wciąż jest wiele kart do odkrycia, jeśli chodzi o rekiny grenlandzkie – w kontekście ich budowy, cech charakterystycznych, a także samego usposobienia. Pojawiają się też nowe wyzwania, a badacze muszą spróbować przewidzieć, jak chociażby zmiany klimatyczne będą wpływały na życie osobników tego gatunku.

