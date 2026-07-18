Przełom w badaniach nad starzeniem. Ćwiczenia odmładzają mięśnie?

Badacze z Singapuru dokonali niezwykłego odkrycia. Grupa naukowców ze Szkoły Medycznej Duke-NUS opublikowała wnioski ze swoich bada w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Ćwiczenia odwracają starzenie się mięśni. Dlaczego?

Jak czytamy, z upływem lat w naszych mięśniach zwiększa się aktywność genu DEAF1. Z tego powodu nadmiernie pobudzony jest ważny szlak komórek, który bierze udział w regulowaniu ich wzrostu, produkcji białek oraz utrzymaniu masy mięśniowej. To on pozwala mięśniom zwiększać wytwarzanie białek na odbudowę i naprawę tkanek.

W przypadku starzejących się mięśni przesadna aktywność opisywanego wyżej szlaku osłabia procesy usuwania uszkodzonych białek. Komórki nadal produkują nowe białka, ale nie radzą sobie z pozbywaniem się „odpadów”. Nagromadzenie takich niepotrzebnych elementów może prowadzić do spadku siły mięśni.

Dzięki namierzeniu genu DEAF1 i określeniu jego działania, naukowcy zrozumieli, że w młodszych mięśniach jest on kontrolowany przez konkretne białka. Ich aktywność spada jednak z wiekiem, więc potrzebne są konkretne działania.

Podczas eksperymentów na muszkach owocowych i myszach odkryto, że podwyższanie poziomu DEAF1 przyspieszało osłabienie mięśni. Obniżenie tego poziomu poprawiało z kolei równowagę białkową i siłę. Naukowcy odkryli, że proces ten częściowo odwraca aktywność fizyczna.

Jak tłumaczyli, ruch aktywuje białka, które zmniejszają poziom DEAF1, co prowadzi do prawidłowej aktywności kluczowego szlaku komórek i wspierania odbudowy mięśni.

Autorzy badania zwracali uwagę, że na utratę masy mięśniowej narażone są głównie osoby starsze. Ich zdaniem zrozumienie roli i zachowania DEAF1 może pomóc opracować nowe sposoby na ochronę mięśni, a co za tym idzie – także poprawę jakości życia.

W tym miejscu naukowcy podkreślili, że sprawne mięśnie służą nie tylko do poruszania się. Pomagają regulować metabolizm i poziom cukru we krwi. Zaznaczyli też, że osłabienie mięśni zwiększa ryzyko upadków i złamań, a także prowadzi do wolniejszej rekonwalescencji i ostatecznie do utraty samodzielności.

Czytaj też:

Czy latem też trzeba suplementować witaminę D? Są osoby, które powinny o tym pamiętać Czytaj też:

Specjalista o związkach między nadwagą i ADHD: To było szokujące