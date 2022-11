Nagły zwrot ws. Patriotów. Morawiecki: Rozważymy przyjęcie, jeśli Niemcy...

23 listopada minister obrony Mariusz Błaszczak nieoczekiwanie zaproponował, by oferowane Polsce przez Niemcy zestawy Patriot trafiły jednak do Ukrainy. Polskie media pisały nieoficjalnie, że to pomysł Jarosława Kaczyńskiego, który nie konsultował go z prezydentem Andrzejem Dudą. Ambasador Niemiec w Polsce ocenił, że to decyzja trudna do zrozumienia.

Dzień później do propozycji odniosła się niemiecka minister obrony, dając do zrozumienia, że Berlin nie zamierza wysyłać ot tak Patriotów poza NATO. – Te Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO – oświadczyła Christine Lambrecht- Jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami – dodała.

Stanowisko Andrzeja Dudy ws. Patriotów

„Z wielu punktów widzenia byłoby dobrze gdyby baterie Patriot stały w pewnej odległości od polskiej granicy, bo wówczas chroniłyby terytorium Polski, naszych obywateli i część Ukrainy, ale jeśli Niemcy nie zgodzą się na wyjazd baterii na Ukrainę, to trzeba tę ochronę przyjąć u nas” – napisał na Twitterze Andrzej Duda.



Czytaj też:

Burzliwa dyskusja na antenie Radia Zet. „Kompletna głupota”, „zdrada narodowa”Czytaj też:

Sobolewski komentuje spór o wyrzutnie Patriot. „Niemcy się ośmieszą”