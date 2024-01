Ukraiński portal uderzył w rządy Morawieckiego i Tuska. „Wojna przeciwko europejskiej przyszłości Ukrainy”

Od początku listopada na przejściach granicznych z Ukrainą trwa protest polskich przewoźników, którzy odnotowują coraz większe straty.

Protest na granicy z Ukrainą utrzymuje się

To pokłosie decyzji Brukseli, na mocy której zniesiono ograniczenia wobec ukraińskich przewoźników. Protestujący domagają się przywrócenia wobec konkurentów zza wschodniej granicy regulacji, które obowiązywały przed 24 lutego 2022 r.

Sytuacji nie zmieniła zmiana rządu w naszym kraju, tj. przejęcie władzy w pierwszej połowie grudnia przez sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, na czele którego stanął premier Donald Tusk.

„Polska zabija europejską przyszłość Ukrainy”

W piątek, 5 stycznia, ukraiński portal „Europejska Prawda” opublikował artykuł, w którym oskarżono nasz kraj o prowadzenie przeciwko Ukrainie „wojny handlowej” – której początkiem miało być wprowadzenie embarga na ukraińskie zboże w kwietniu 2023 r. – oraz „wojny przeciwko europejskiej przyszłości Ukrainy”.

W artykule skrytykowano zarówno rząd premiera Mateusza Morawieckiego, jak i rząd premiera Tuska za „milczącą zgodę” na protest naszych przewoźników i nieodblokowanie granicy.

Podkreślono, że pod publikacją podpisali się wszyscy dziennikarze „Europejskiej Prawdy”, co następuje „tylko w wyjątkowych sytuacjach”.

„Tydzień po tygodniu Polska zabija europejską przyszłość Ukrainy. Dla wielu Ukraińców utrzymujący się kryzys graniczny, niezmienny nawet pod rządami nowego polskiego rządu, oznacza, że Warszawa, pomimo swojej oficjalnej retoryki, nie pozwoli Ukrainie przystąpić do UE. Nasze wejście do Unii Europejskiej – jakkolwiek to nastąpi – oznacza wzajemne otwarcie wszystkich rynków, w tym rolnego. Zamiast tego Polska pokazuje, że jest gotowa zrobić wszystko” – czytamy w artykule.

„Zniszczenie tego byłoby co najmniej nierozsądne”

„Europejska Prawda” argumentuje, że obecna sytuacja przynosi liczone w miliardach dolarów straty dla gospodarki Ukrainy, a wpływy do budżetu z eksportu umożliwiają kontynuowanie obrony przed rosyjską inwazją.

Dodano, że na Ukrainie pojawiły się już wezwania do bojkotu towarów pochodzących z naszego kraju.

„Nie ma prostszego sposobu na zniszczenie zaufania Ukraińców do członkostwa w UE niż pokazanie, że nawet »przyjazna« Warszawa udowadnia swoimi czynami, że nie pozwoli Ukrainie stać się częścią europejskiej gospodarki. (...) Agresja Rosji na pełną skalę dała szansę na historyczne porozumienie między Ukrainą a Polską. Wsparcie militarne Warszawy spowodowało rekordową sympatię Ukrainy dla jej zachodniego sąsiada. Zniszczenie tego byłoby co najmniej nierozsądne” – napisano w dalszej części artykułu.

