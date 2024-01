Skandaliczne słowa w Sejmie na temat Filiks. Hołownia zabrał głos w TVP Info

Szymon Hołownia odniósł się w TVP do awantury po słowach posłanki PiS, która zarzuciła posłance Magdalenie Filiks zachowanie wskazujące na „przyzwyczajenie do używek”. – Pomówiła ją, obraziła, dotknęła jakichś rzeczy bardzo prywatnych w sposób, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. To było hańbiące, będące przejawem chamstwa zachowanie – ocenił.

Hołownia stwierdził, że w wypowiedziach „nigdy nie można przekroczyć granicy, kiedy ktoś zostanie tak dotknięty, aby płakało jego dziecko”.

–Sejm jest o dyskusji i konkluzji, my tu jesteśmy od tego, by rozmawiać, a później decydować. (...) Nie wiem, czy uda się, żeby „parlamentaryzm” znaczył to, co wcześniej znaczył. (...) Bywam złośliwy, ironiczny, ale chciałbym mieć poczucie, że z każdym z tych posłów mogę minąć się na korytarzu i wypić herbatę, że nie będzie między nami nienawiści — powiedział.

Posłanka Wojciechowska von Heukelom oceniła na portalu X, że incydent został uruchomiony przez Agnieszkę Kłopotek, a celem było uruchomienie pod jej adresem fali hejtu i pogróżek.

Wojciechowska von Heukelom zaczepiła Filiks. Hołownia wyłączył mikrofon

W środę Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań w sprawie Magdaleny Filiks. Przed głosowaniem nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza głos zabrała Agnieszka Kłopotek (PSL-TD).

–Wasza posłanka Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, powiedziała, cytuję, w stosunku do pani Filiks: „Gdybym miała taką matkę, tobym się zabiła”. Mam na to świadków. To jest skandal, to pokazuje jak jesteście pełni nienawiści i chęci mordu (…). – mówiła Agnieszka Kłopotek.

Wówczas w trybie sprostowania głos zabrała Agnieszka Wojciechowska von Heukelom. Zachowanie pani poseł, którą dotknęła ta tragedia, jest tak niestosowne… Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią Filiks, która się zachowywała w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do używek – powiedziała z mównicy. Szymon Hołownia przerwał wtedy jej wypowiedź.

– Zakończyła pani wypowiedź w momencie, gdy mówiła pani, że ktoś wygląda, jakby stosował używki – powiedział marszałek Sejmu.

