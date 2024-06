Tusk o „truciźnie XXI wieku”. „Tylko jeden komunikat: musicie ich dopaść”

We wtorek 25 czerwca policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu zatrzymali „żuromińskiego ducha”. Mężczyzna jest podejrzewany o handel fentanylem – bardzo silnym lekiem przeciwbólowym o działaniu narkotycznym. Funkcjonariusze zatrzymali również cztery inne osoby.

Stanowcze oświadczenie Donalda Tuska. „Musicie ich dopaść”

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. – Fentanyl, „duch”, Żuromin. To słowa symbole – symbole tej trucizny XXI wieku, jakim jest właśnie fentanyl i innego typu narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce. Kiedy dziesięć dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia i szefów policji miałem tylko jeden komunikat: „musicie ich dopaść” – powiedział szef polskiego rządu w nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

– Akcja z dzisiaj, kiedy zatrzymano pięć osób, w tym osławionego „ducha”, jest zaledwie początkiem tego wielkiego pościgu za wszystkimi, którzy narażają na chorobę, na śmierć nasze dzieci – młode Polki i młodych Polaków, bo to przede wszystkim ich dotyczy – kontynuował premier. – To jedno zdanie – „musicie ich dopaść” – ono będzie towarzyszyło naszej pracy każdego dnia. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny. Gwarantuję wam to – zakończył Donald Tusk.

W poniedziałek 24 czerwca policja opublikowała spot: „Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!”. „Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia” – czytamy w zapowiedzi materiału.

