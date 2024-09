Sawicki o flagowym pomyśle rządu. „Antidotum na proponowany przez Lewicę socjalizm”

Marek Sawicki został zapytany przez „Wprost” o to, jak PSL zagłosuje ws. kredytu zero procent. – Nie ma jeszcze tego projektu, jeszcze nie mamy do końca uzgodnień rządowych, to ma być szerzej projekt wsparcia inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, nie tylko kwestia kredytu zero proc., więc tam różne mechanizmy muszą być wprowadzone. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że to wsparcie finansowe ma być antidotum na proponowany przez Lewicę socjalizm w budownictwie – zaczął polityk.

Marek Sawicki o sztandarowej obietnicy Platformy

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się również do głosów, że „państwo nie tylko je wybuduje, ale później tanio wynajmie obywatelom”. Sawicki zaznaczył, że „państwo nie ma własnych firm”. – Uprzejmie informuję, że znów ktoś przygotowuje nam kolejną Agencję Rezerw Strategicznych. Jak państwo będzie budować – a będzie kupować od prywatnych, nie budować – to po drodze urzędnicy 20 proc. tych mieszkań rozkradną – ocenił Sawicki.

Polityk PSL podsumował, że w takiej sytuacji „i za te ukradzione i za te wynajęte, wszyscy podatnicy zapłacą po to, żeby część wyborców Lewicy, która tęskni za socjalizmem, przypomniała sobie, jak w PRL-u bywało”.

Szymon Hołownia o kredycie zero proc.

O sprawę był też pytany na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu Szymon Hołownia. – Wszyscy już powiedzieli w sprawie kredytu zero proc. i polityki mieszkaniowej wszystko, co można było powiedzieć. Zrobili to głośno, wyraźnie, dobitnie i teraz już dość gadania, tylko trzeba usiąść i wypracować dobre rozwiązanie – zaznaczył marszałek Sejmu. Hołownia dodał, że jest już po rozmowach z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

– Wiem, że jest parę ciekawych pomysłów, może zaskakujących, które mogłyby być może pogodzić w interesariuszy przychodzących z różnych stron i reprezentujących różne partie. Będzie dobrze. Ja uważam, że my się co do tego dogadamy. To jest naturalne, że mamy różne zdania. Powtarzam to cały czas: traktujcie to nie jako zaklęcie, ale jako oczywistą prawdę – podsumował marszałek Sejmu. Hołownia zakończył, że „to się właśnie w ciągu najbliższego miesiąca stanie, pewnie w grudniu”.

