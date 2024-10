Spięcie w „Kropce nad i.” „Bo się pan zdenerwuje i spoci niepotrzebnie”

Prowadząca program Monika Olejnik chciała poznać reakcje swoich gości na ruch Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości pokazał w sieci nagranie ze swojej operacji, by usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniach komisji śledczej ds. Pegasusa oraz odpowiedzieć tym, którzy zarzucają mu, iż symuluje.

Wójcik i Olejnik o doświadczeniach z nowotworem

– Co pan czuł oglądając ten film? Pytała Olejnik Wójcika. – Wiem, co to znaczy, jeśli człowiek jest chory na jakiś nowotwór. Wiem, co to znaczy dla jego bliskich – zaczął swoją odpowiedź poseł.

– Co pan może wiedzieć, co pan może wiedzieć? Jak można epatować... – przerwała mu dziennikarka TVN. – Wiem, bo mój ojciec umarł na nowotwór pani redaktor – odpowiedział Wójcik.

– No więc właśnie. A chciałby pan, żeby opinia publiczna widziała film z operacji pana ojca? – pytała niezrażona Olejnik. – Nie chciałbym nigdy, żeby ktoś go posądzał, że manipulował, oszukiwał, próbował uniknąć jakiejś odpowiedzialności. Nie powinno tak być – odpowiadał Wójcik.

Sroka: Film Ziobry to policzek dla chorych na raka

Pytanie o film Ziobry usłyszała też Magdalena Sroka. – „Wyrachowany cynik, grający na siebie”. To cytat z Dworczyka – stwierdziła przewodnicząca komisji, której od wielu miesięcy unika Zbigniew Ziobro.

– To policzek dla wszystkich osób, które są chore na raka i z godnością znoszą chorobę. Mój tata również umarła na raka. Ja mając 10 lat zostałam sierotą. Każdy z nas ma wokół siebie osoby chore na raka. Natomiast nie zwalnia to z odpowiedzialności. Każdy przed prawem jest równy – stwierdziła posłanka.

– Ziobro zamiast publikować film mógł wysłać zaświadczenie lekarskie, że nie może stawić się przed komisją. Ale przecież w piątek ukazał się wywiad. Redaktor rozmawiał z nim 2 godziny. Ziobro był w świetnej formie i mógł stanąć przed komisją – zwracała uwagę.

Sroka do Wójcika: Bo się pan spoci

Michał Wójcik przewrotnie przyznał jej rację, by później zaatakować od innej strony. – Minister Ziobro udzielił wywiadu, więc mógłby odpowiadać też na pytania, to oczywiste. Ale kogo? Nielegalnej komisji? Przecież was nie ma. Pani nie ma jako przewodniczącej komisji – powiedział prosto w ucho siedzącej obok posłanki.

– Ale proszę na mnie nie krzyczeć i nie machać mi tutaj palcem, bo się pan zdenerwuje i spoci niepotrzebnie – ripostowała Sroka. – Proszę nie przerywać. Ani nie ma pani jako przewodniczącej, ani nie ma tych, którzy tam siedzą. Hejterzy, hejterami jesteście. Jest wyrok TK, który nie pozostawia wątpliwości. Was tam nie powinno być, jesteście przebierańcami – podsumował Wójcik.

Czytaj też:

Problem z sędzią, która wydała 1261 orzeczeń. „Ciekawe, jak Andrzej Duda wywiąże się z deklaracji”Czytaj też:

Ujawniono gigantyczne zarobki Koteckiej-Ziobro. Żona byłego ministra odpowiada