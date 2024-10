Problem z sędzią, która wydała 1261 orzeczeń. „Ciekawe, jak Andrzej Duda wywiąże się z deklaracji”

Ciekawe, jak Andrzej Duda zamierza wywiązać się z deklaracji złożonej w SN, że będzie bronić każdego, którego spośród osób wskazanych przez wadliwą KRS powołał na urząd sędziego. Powołana przez niego na stanowisko sędziego NSA Anna Dalkowska właśnie oblała na całej linii test niezawisłości.

NSA w poniedziałek 08.01.2024 r. w pięcioosobowym składzie jednomyślnie w tej sprawie wydał postanowienie III FSK 605/24. Z uzasadnienia wynika jednoznacznie, że nie może ona sądzić żadnej sprawy.

W bazie orzeczeń NSA jest 1261 orzeczeń wydanych z jej udziałem. W kolejnych kilkudziesięciu sprawach wyznaczonych przez NSA do końca roku jest wyznaczona do składów orzekających. Bezpośrednio przed powołaniem przez prezydenta na sędziego NSA w sprawach podatkowych była zastępcą Zbigniewa Ziobry, gdy był on ministrem sprawiedliwości.