Niepokojący schemat na Facebooku, Instagramie i X. Dlaczego takie wpisy zyskują rozgłos?

Wchodząc na Facebooka, Instagrama czy X, możemy zauważyć pewien niepokojący schemat: to właśnie negatywne komentarze, kontrowersyjne posty i pełne emocji konflikty przyciągają najwięcej uwagi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego konstruktywne, pozytywne treści często giną w tłumie, a hejterskie wpisy zyskują większy rozgłos?

To pytanie nurtuje zarówno użytkowników, jak i twórców treści. Jednych denerwuje skala hejtu, innych przyciąga jego „magnetyzm”, a jeszcze inni nieświadomie stają się częścią tego mechanizmu, klikając, komentując czy udostępniając. Czy to wina algorytmów, które faworyzują zaangażowanie niezależnie od jego jakości? A może to ludzka natura – nasza skłonność do silniejszego reagowania na negatywne bodźce niż na te pozytywne?

1. Psychologia człowieka: Negatywność się „lepi”

Ludzki mózg jest bardziej wyczulony na negatywne bodźce niż na pozytywne. Ewolucyjnie wykształciliśmy tendencję do szybkiego wykrywania zagrożeń i sytuacji konfliktowych, bo to od nich zależało nasze przetrwanie.

Hejt wywołuje silniejsze reakcje emocjonalne, takie jak gniew, oburzenie czy strach, które działają na nas bardziej intensywnie niż pozytywne emocje.

Dlaczego?

Złe wiadomości przyswajamy szybciej, a nasz umysł analizuje je dokładniej. Silniejsze emocje: Gniew czy frustracja przyciągają naszą uwagę i często skłaniają do reakcji – komentowania, udostępniania czy odpowiadania.

2. Algorytmy social mediów: Hejt się „klika”

Platformy społecznościowe są zaprojektowane tak, aby maksymalizować zaangażowanie użytkowników. Posty wywołujące kontrowersje i silne emocje – a do takich często należy hejt – generują więcej komentarzy, reakcji i udostępnień. Dla algorytmów Facebooka, Instagrama czy TikToka to sygnał, że treść jest „warta uwagi”, więc zostaje promowana dalej.