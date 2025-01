Kowalski uderza w Trzaskowskiego. „Wicetusk, totalny lewak”

Szymon Hołownia na środowej konferencji prasowej poinformował, kiedy odbędą się wybory prezydenckie w Polsce. Oficjalne postanowienie w tej sprawie będzie mogło zostać wydane w przyszłym tygodniu. Będzie to 18 maja 2025 roku.

Wśród głównych kandydatów są Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki (wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Mentzen czy Magdalena Biejat.

Wybory prezydenckie w Polsce. Kto będzie w drugiej turze? „Może być niespodzianka”

Kogo Janusz Kowalski (PiS) widzi w drugiej turze?

– Myślę, że to będzie Karol Nawrocki i może być niespodzianka w kwestii Rafała Trzaskowskiego, który do niej nie wejdzie. To taki sztuczny marketingowy twór Donalda Tuska, wicetusk. Może za to wejść Sławomir Mentzen – powiedział „Wprost”.

Jak ocenił, „Polacy patrzą na Rafała Trzaskowskiego i widzą jego kłamstwa, widzą jego sztuczność, widzą, jak niedawno był za Zielonym Ładem, niedawno był za C40, niedawno popierał eurokratów, a dzisiaj tańczy z paniami z kół gospodyń wiejskich i mówi, że wierzy w Polskę”.

Janusz Kowalski ostro ocenia Rafała Trzaskowskiego. „Ufam, że jego poparcie będzie jak najniższe i nie przekroczy nawet 20 procent”

– Żarty się go trzymają. To totalny lewak zapatrzony w agendę gender. Ufam, że jego poparcie będzie jak najniższe i mam nadzieję, że nie przekroczy nawet 20 procent. Rafał Trzaskowski dziś opowie się za tymi postulatami, które zwiększą jego szansę na drugą turę. Jak jedzie na Śląsk, to sugeruje, że będzie bronić polskiego węgla. To kłamstwo. Widzieliśmy go na uroczystościach religijnych, a jeszcze kilka miesięcy temu chciał zdejmować krzyże w budynkach należących do miasta stołecznego Warszawy – kontynuował Janusz Kowalski.

Jego zdaniem „Polacy wyczują ten fałsz”.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: PiS nie wierzy w Nawrockiego. „Nie palą się do pracy w kampanii”Czytaj też:

Nawrocki WOŚP nie wesprze. Przekaże datek na inną organizację