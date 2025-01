Paweł Kukiz kpi z kampanii Trzaskowskiego. „Święty”, „błogosławiony Rafał”

Paweł Kukiz w Radiu Wnet został poproszony o dotychczasową ocenę kampanii wyborczej. – To wszystko jest kpina, dlatego że ta kampania już się zaczęła. Właściwie to cały czas w Polsce trwa jakaś jedna wielka kampania i to nie jest refleksja z tych ostatnich zdarzeń, z tej tak zwanej prekampanii prezydenckiej, która w rzeczywistości była kampanią – stwierdził na wstępie poseł Wolnych Republikanów.

Kukiz szczególną uwagę poświęcił Rafałowi Trzaskowskiemu. – Ja się zastanawiam, czy on nie będzie startował na papieża w Watykanie, jak przyjdzie czas, bo no to jest po prostu niebywałe, że tworzy się jakiś taki Matrix – ocenił polityk. W dalszej części rozmowy Kukiz ironicznie ocenił działalność prezydenta Warszawy podczas kampanii, nazywając go „świętym”.

Paweł Kukiz o kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. „Droga do psychiatryka dla nas wszystkich”

– Człowiek renesansu po prostu można powiedzieć. Z jednej strony według dawnych nomenklatur on się staje powoli faszystą, a jednocześnie jest postkomunistą. Więc no to po prostu jest renesans. Człowiek renesansu, błogosławiony Rafał – mówił poseł Wolnych Republikanów. Kukiz nie chciał ocenić, w jakim stopniu skuteczna jest ta taktyka. – Droga do psychiatryka dla nas wszystkich – rzucił.

Polityk miał też zastrzeżenia do Karola Nawrockiego. – To mnie trochę śmieszy, to powtarzanie co dwie sekundy: jestem obywatelskim kandydatem. A ja jestem piękną blondynką długowłosą – kpił Kukiz. Poseł Wolnych Republikanów został zapytany, czy cała ta narracja to „ściema wyborcza”. Według Kukiza w przypadku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „znacznie lepszy określeniem” było używanie formuły „bezpartyjny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość”.

