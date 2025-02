Giertych forsuje nowego kandydata PiS na prezydenta? Dosadna reakcja posła

Roman Giertych na platformie X (dawny Twitter) opublikował sondę: Kto zastąpi Karola Nawrockiego w roli kandydata PiS? Polityk KO dał do wyboru cztery opcje: Mariusza Goska, Marka Suskiego, Janusza (Kowalskiego?) oraz Krystynę Pawłowicz.

Internauci wskazali pierwszą z opcji. „Mam już hasło wyborcze: »Żadne Dudy czy Rafały Prezydentem Gosek mały!«” – dodał Giertych po kilkunastu minutach. Posłowi Koalicji Obywatelskiej odpowiedział sam zainteresowany. „Wielkiś jak brzoza, a głupiś jak koza” – napisał Gosek.

Wyborcy PiS murem za Karolem Nawrockim. Nie chcą zmiany kandydata na prezydenta

Instytut Badań Pollster zapytał na zlecenie „Super Expresu” wyborców KO i PiS, czy kandydatów ich partii należy wymienić. W przypadku Karola Nawrockiego 70 proc. badanych odpowiedziało „nie”, 16 proc. było na „tak”, a 14 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Jednocześnie kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość notuje niższe poparcie niż to, jakie sondaże dają PiS. Dla przykładu Nawrocki w zależności od badania może liczyć na 25 proc. poparcia. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 33,1 proc. osób. Dodatkowo prezesa Instytutu Pamięci Narodowej popiera 68 proc. wyborców PiS.

Jarosław Kaczyński zmieni kandydata w wyborach? Robert Biedroń o plotkach

O zmianie kandydata mówił w połowie stycznia w Onecie Robert Biedroń. – Takie są plotki i tak mówią niektórzy politycy PiS w kuluarach, że prezes zaczyna się zastanawiać nad zmianą kandydata. Tam chętnych jest bardzo wielu. Nie zdziwiłbym się, gdyby to oni byli Brutusami i próbowali wbijać nóż w plecy Nawrockiemu – komentował europoseł Lewicy. Biedroń przekonywał, że wszystko, co robi prezes IPN, jest „ryzykowne” i podmianka kandydata go „nie zdziwi”.

