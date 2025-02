Zaskakujący wzrost Mentzena w najnowszym sondażu. Hołownia na drugim biegunie

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie RMF FM, jak Polacy zamierzają się zachować w związku z wyborami prezydenckimi. Do urn wyborczych zamierza udać się 68 proc. badanych. To wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca. Sprawdzono również, na kogo chcą głosować osoby, które są zdecydowane na udział w wyborach. Najwięcej osób chce oddać głos na Rafała Trzaskowskiego – 30,9 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Na drugiej pozycji znalazł się Karol Nawrocki – 21,7 proc. (spadek o 0,9 proc.). Spory wzrost zanotował Sławomir Mentzen, który w najnowszym sondażu osiągnął 16,8 proc. poparcia. To wzrost poparcia miesiąc do miesiąca o 3,6 p.p. i 6,1 p.p. od grudnia 2024 r. Na drugim biegunie znalazł się z kolei Szymon Hołownia. Na marszałka Sejmu chce głosować 4,7 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 2,5 p.p.

Najnowszy sondaż prezydencki

Wyraźny wzrost zanotował także Marek Jakubiak, którego popiera 2,8 proc. respondentów, o 1,4 pp. więcej, niż w styczniu. Wyraźnie straciła również Magdalena Biejat, na którą chęć oddania głosu deklaruje teraz 2,1 proc. Jeszcze miesiąc wcześniej było to z kolei o 1,8 p.p. więcej. Jeśli chodzi o wzrost poparcia to cieszyć się może za to Adrian Zandberg, którego popiera dwa proc. uczestników sondażu. To wzrost o 1,6 p.p.

W sondażu zadebiutowali także Krzysztof Stanowski, którego wskazało 1,6 proc. badanych oraz Joanna Senyszyn, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 0,5 proc. ankietowanych. Stracili za to Piotr Szumlewicz – 0,2 proc. (wcześniej 1,0 proc.) oraz Marek Woch – 0,0 proc. (wcześniej 0,5 proc.). 2,8 proc. respondentów wskazało innego kandydata, a 14 proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyborcy Nowej Lewicy bardziej wspierają Trzaskowskiego niż Biejat

Jeśli chodzi o preferencje partyjne, to ciekawe są decyzje wyborców Nowej Lewicy, którzy bardziej wspierają Trzaskowskiego (45 proc.) niż Biejat (29 proc.). W partii Razem Zandberg może za to liczyć na 75 proc. poparcia, przy 11 proc. dla prezydenta Warszawy i ośmiu na Nawrockiego i sześciu dla wicemarszałek Senatu. W drugiej turze przy takich rozstrzygnięciach wygrałby Trzaskowski z wynikiem 50,6 proc. (wzrost o 2,7 p.p.).

Nawrocki dostałby 37,3 proc. (spadek o 1,5 p.p.), a 12,1 proc. osób jest niezdecydowanych (wcześniej 13,3 proc.). Sondaż zrealizowano wg autorskiej metodologii firmy badawczej Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1 000 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski w wieku powyżej 18 lat.

